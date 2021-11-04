В Москве стартовал международный эксперимент по имитации полёта и высадке на Луну

В Москве стартовал международный изоляционный эксперимент по имитации полёта и высадке на Луну SIRIUS-21. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"На площадке Института медико-биологических проблем Российской академии наук стартует третий этап международного эксперимента SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station). В рамках данного 240-суточного изоляционного исследования будет проведено 70 экспериментов, связанных с подготовкой к дальнейшему освоению космоса человеком", — отмечается в сообщении госкорпорации.

В условном путешествии принимают участие шесть человек: инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина, а также бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски и космонавт-испытатель из ОАЖ Салех Омар аль Амери. Им предстоит прожить вместе в имитаторе космического корабля — наземном испытательном комплексе в Москве — и смоделировать высадку на Луну, работу на её поверхности.

Отметим, что предыдущие два этапа эксперимента проводились в 2017 и 2019 годах. В рамках SIRIUS-17, имитирующего 17-суточный космический полёт, исследовались особенности адаптации организма человека к условиям изоляции в гермообъекте. А эксперимент SIRIUS-19 воспроизводил реальный космический полёт на Луну и длился 120 суток.