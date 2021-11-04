Посол РФ пообещал ответить на внесение Литвой российских звёзд в чёрный список

Посол РФ в Вильнюсе Алексей Исаков заявил, что Россия ответит на создание чёрных списков артистов, которым запрещают выступать в Литве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выходящий в республике русскоязычный еженедельник "Обзор".

"Активность составителей и инициаторов так называемых чёрных списков без нашего ответа не останется", — указал Исаков.

По словам дипломата, запреты на выступление звёзд из России были и раньше, однако сейчас "литовская сторона буквально набросилась на наших артистов". Посол считает, что это связано со стремлением властей Литвы подчинить культурную жизнь текущей политической конъюнктуре. При этом он отметил, что из-за эпидемических ограничений и так образовалась заморозка концертной деятельности.

Так, ранее Вильнюс на 5 лет запретил въезд Филиппу Киркорову "за сознательное отрицание территориальной целостности Украины". После этого началась кампания против концерта в Вильнюсе всемирно известного российского пианиста Николая Луганского из-за выступления в Донецке, которое он давал несколько лет назад. Тем не менее Алексей Исаков выразил надежду на позитивные перемены. Он не сомневается в том, что "здравый смысл в конечном счёте восторжествует".

"Десятки тысяч простых литовских граждан хотят ходить на концерты российских поп-звёзд, слушать выдающихся музыкантов, читать книги русских писателей, смотреть новейшие наши фильмы", — заключил посол.