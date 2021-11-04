Посол РФ пообещал ответить на внесение Литвой российских звёзд в чёрный список
Дипломат связывает такие шаги Вильнюса со стремлением властей подчинить культурную жизнь текущей политической конъюнктуре.
Фото © Facebook / RusEmbassyLithuania
Посол РФ в Вильнюсе Алексей Исаков заявил, что Россия ответит на создание чёрных списков артистов, которым запрещают выступать в Литве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выходящий в республике русскоязычный еженедельник "Обзор".
"Активность составителей и инициаторов так называемых чёрных списков без нашего ответа не останется", — указал Исаков.
По словам дипломата, запреты на выступление звёзд из России были и раньше, однако сейчас "литовская сторона буквально набросилась на наших артистов". Посол считает, что это связано со стремлением властей Литвы подчинить культурную жизнь текущей политической конъюнктуре. При этом он отметил, что из-за эпидемических ограничений и так образовалась заморозка концертной деятельности.
Так, ранее Вильнюс на 5 лет запретил въезд Филиппу Киркорову "за сознательное отрицание территориальной целостности Украины". После этого началась кампания против концерта в Вильнюсе всемирно известного российского пианиста Николая Луганского из-за выступления в Донецке, которое он давал несколько лет назад. Тем не менее Алексей Исаков выразил надежду на позитивные перемены. Он не сомневается в том, что "здравый смысл в конечном счёте восторжествует".
"Десятки тысяч простых литовских граждан хотят ходить на концерты российских поп-звёзд, слушать выдающихся музыкантов, читать книги русских писателей, смотреть новейшие наши фильмы", — заключил посол.
Ранее Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете концертов российских артистов на Украине. Лидер Незалежной напомнил, что Минкульт уже вносит звёзд из РФ в список тех, кто создаёт угрозу нацбезопасности страны.
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