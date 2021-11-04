В МИД Белоруссии заявили о системных попытках Польши повысить напряжённость на границе

Польша системно пытается повышать напряжённость на границе с Белоруссией. Такое заявление сделали в Минске после появившихся в СМИ заявлений о некоем "заходе" 2 ноября со стороны Белоруссии неких "вооружённых лиц в форме".

"Серьёзно настораживают системные попытки Варшавы беспочвенно и эпатажно повышать градус напряжённости на белорусско-польской границе", — сказано в заявлении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД республики назвали голословными заявления о появлении людей в форме, заметив, что действия Польши представляют "обычную провокацию и системную попытку демонизировать Беларусь" для отвлечения внимания мирового сообщества от вопиющего противоправного поведения с мигрантами и беженцами, грубого нарушения обязательств в сфере прав человека, а также с целью оправдать в глазах общественности непопулярные действия по возведению заграждения и милитаризации границы.

В Минске насторожены провокациями Варшавы, которые направлены на создание воинствующего климата в польском обществе, в Евросоюзе и НАТО в целом для оправдания курса властей на милитаризацию страны. Подобные вбросы и искусственное создание видимости мнимой военной угрозы нацелены на более глубокое погружение в ситуацию крупных геополитических игроков, в том числе в преддверии встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Риге, считают в МИД Белоруссии.