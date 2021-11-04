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В Госдуме оценили заявление депутата Бундестага о запуске "Северного потока – 2"

Игорь Ананских надеется, что ФРГ оперативно изучит сертификацию трубопровода, чтобы Еврокомиссия наконец-то вынесла вердикт. Это, по мнению депутата, будет выгодно в первую очередь жителям Европы.

4 ноября, 11:01
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Фото © Nord Stream 2

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление главы Комитета по экономике и энергетике Бундестага Клауса Эрнста, который усомнился в запуске "Северного потока – 2" до конца 2021 года.

"Сроки, которые были названы, — это максимальные сроки. Но я хочу напомнить, что сейчас наступает зимний период, а это значит, что потребность в газе возрастёт из-за отопительного периода", — цитирует RT парламентария.

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В связи с этим Ананских надеется, что немецкая сторона оперативно изучит сертификацию трубопровода, чтобы Еврокомиссия наконец-то вынесла вердикт. По словам депутата, в первую очередь запуск "Северного потока – 2" на руку всем жителям Европы.

Ранее в Минэкономики ФРГ не смогли назвать возможные сроки запуска "Северного потока – 2". Однако там уточнили, что, согласно законодательству страны, на процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца.

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Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть заполнена газом до конца года, сообщил ранее глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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