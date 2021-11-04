В Госдуме оценили заявление депутата Бундестага о запуске "Северного потока – 2"

Игорь Ананских надеется, что ФРГ оперативно изучит сертификацию трубопровода, чтобы Еврокомиссия наконец-то вынесла вердикт. Это, по мнению депутата, будет выгодно в первую очередь жителям Европы.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление главы Комитета по экономике и энергетике Бундестага Клауса Эрнста, который усомнился в запуске "Северного потока – 2" до конца 2021 года.

"Сроки, которые были названы, — это максимальные сроки. Но я хочу напомнить, что сейчас наступает зимний период, а это значит, что потребность в газе возрастёт из-за отопительного периода", — цитирует RT парламентария.

В связи с этим Ананских надеется, что немецкая сторона оперативно изучит сертификацию трубопровода, чтобы Еврокомиссия наконец-то вынесла вердикт. По словам депутата, в первую очередь запуск "Северного потока – 2" на руку всем жителям Европы.