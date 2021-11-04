Свежее видео с Софией Ротару напугало поклонников симптомами неизлечимой болезни

В Сети появилось видео с закрытой вечеринки в Берлине, где София Ротару не может справиться с тремором, который уже невозможно скрыть. Поклонники подозревают, что у певицы болезнь Паркинсона. Отсутствие комментариев со стороны самой Ротару или её представителей лишь усугубляет ситуацию. Ведь ещё в феврале народная артистка практически перестала появляться на публике, а на последних фото или видео она выглядит не очень здоровой.

Видео © YouTube / София Ротару

Красоте украинской певицы Софии Ротару всегда можно было только позавидовать — ухоженная и эффектная брюнетка поражала в самое сердце даже в преклонном возрасте. В последнее время 74-летняя певица стала редко выходить в свет, что породило волну самых разных слухов. Фанаты предполагали, что Ротару переехала за границу, сделала неудачную пластику или заболела, однако их опасения оказались верны лишь отчасти.

София Ротару с сыном. Фото © Instagram / sofiarotaru.official

Моя мама её возраста. И у неё Паркинсон. Да, точно так же руки трясутся. Жаль, ничем не лечится 😔 Пользователь Сети

В смысле нервничает? Ей 75 лет, из которых 50 она на сцене😆 Просто ей уже тяжело выступать Пользователь Сети

Руки дрожат. Она чем-то больна Пользователь Сети

София Ротару с семьёй. Фото © Instagram / sofiarotaru.official