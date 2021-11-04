Свежее видео с Софией Ротару напугало поклонников симптомами неизлечимой болезни
На ролике 74-летняя певица с трудом удерживает микрофон и явно пытается скрыть тремор
Фото © Instagram / sofiarotaru.official
В Сети появилось видео с закрытой вечеринки в Берлине, где София Ротару не может справиться с тремором, который уже невозможно скрыть. Поклонники подозревают, что у певицы болезнь Паркинсона. Отсутствие комментариев со стороны самой Ротару или её представителей лишь усугубляет ситуацию. Ведь ещё в феврале народная артистка практически перестала появляться на публике, а на последних фото или видео она выглядит не очень здоровой.
Видео © YouTube / София Ротару
Красоте украинской певицы Софии Ротару всегда можно было только позавидовать — ухоженная и эффектная брюнетка поражала в самое сердце даже в преклонном возрасте. В последнее время 74-летняя певица стала редко выходить в свет, что породило волну самых разных слухов. Фанаты предполагали, что Ротару переехала за границу, сделала неудачную пластику или заболела, однако их опасения оказались верны лишь отчасти.
София Ротару с сыном. Фото © Instagram / sofiarotaru.official
Моя мама её возраста. И у неё Паркинсон. Да, точно так же руки трясутся. Жаль, ничем не лечится 😔
В смысле нервничает? Ей 75 лет, из которых 50 она на сцене😆 Просто ей уже тяжело выступать
Руки дрожат. Она чем-то больна
София Ротару с семьёй. Фото © Instagram / sofiarotaru.official
Судя по инстаграму Ротару, у неё нет проблем со здоровьем. На каждом фото она выглядит свежей, прекрасной и в окружении семьи. Тем не менее многие поклонники бьют тревогу. Всё-таки это целая эпоха... А другие призывают не обсуждать печальное видео из уважения к артистке, обращая внимание, что в 74 года выглядеть, как Ротару, удаётся далеко не всем. Как бы то ни было, сейчас София Михайловна находится в окружении сына Руслана, его жены и детей. Напомним, что её первый и единственный муж умер в 2002 году.
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