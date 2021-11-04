Об этой звезде "Американского пирога" в конце 90-х мечтал каждый подросток, но время беспощадно
Звезда настаивает, что у неё всё в порядке со здоровьем, но в это трудно поверить.
Фото © kinopoisk.ru. Кадр из фильма "Американский пирог"
Актриса Тара Рид прославилась, исполнив роль Вики в "Американском пироге". После выхода фильма в 1999 году о блондинке с милым лицом и эффектными формами мечтали многие. Однако время беспощадно. Недавно 45-летняя актриса поделилась в своём инстаграме снимками в бикини, которые повергли фанатов в ужас.
Фото © Instagram / tarareid / tarynmanning
Звезда позировала с поднятыми вверх руками, показывая выпирающие рёбра и тело, где, казалось, нет ни грамма жира. Сухие нерасчёсанные волосы, уставшее лицо и чёрно-белый фильтр лишь усиливали гнетущее впечатление.
Фото © Instagram / americanpieoriginalcast. Кадр из фильма "Американский пирог"
Поклонники не могли не выразить беспокойства по поводу состояния певицы. Они заподозрили у неё анорексию, а некоторые даже предположили, что звезда может употреблять запрещённые вещества, которые и сказались на её виде.
Не осуждаю, но беспокоюсь
Фото © Instagram / americanpieoriginalcast, kinopoisk.ru
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Однако сама Тара объясняет худобу быстрым обменом веществ. "Я не слишком худая, у меня высокий метаболизм. Любой человек с высоким метаболизмом понимает, что набрать вес невозможно. Всё, что я делаю, это ем", — заявила актриса, за спиной у которой роли не только в "Американском пироге", но и в фильмах "Большой Лебовски", "Король вечеринок", "Жёсткие игры" и других.
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