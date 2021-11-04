Об этой звезде "Американского пирога" в конце 90-х мечтал каждый подросток, но время беспощадно

Актриса Тара Рид прославилась, исполнив роль Вики в "Американском пироге". После выхода фильма в 1999 году о блондинке с милым лицом и эффектными формами мечтали многие. Однако время беспощадно. Недавно 45-летняя актриса поделилась в своём инстаграме снимками в бикини, которые повергли фанатов в ужас.

Фото © Instagram / tarareid / tarynmanning

Звезда позировала с поднятыми вверх руками, показывая выпирающие рёбра и тело, где, казалось, нет ни грамма жира. Сухие нерасчёсанные волосы, уставшее лицо и чёрно-белый фильтр лишь усиливали гнетущее впечатление.

Фото © Instagram / americanpieoriginalcast. Кадр из фильма "Американский пирог"

Поклонники не могли не выразить беспокойства по поводу состояния певицы. Они заподозрили у неё анорексию, а некоторые даже предположили, что звезда может употреблять запрещённые вещества, которые и сказались на её виде.

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Фото © Instagram / americanpieoriginalcast, kinopoisk.ru

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