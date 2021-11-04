Девочка созрела: Дочь Беллуччи и Касселя выложила откровенные фото, и теперь маме можно на пенсию
17-летняя девушка опровергает аксиому: природа отыгрывается на детях...
С тех пор как Моника Беллуччи и её возлюбленный — актёр Венсан Кассель — расстались, прошло восемь лет. До сих пор с этим трудно смириться. Нет, они оба нашли себя и, кажется, счастливы. Но всё-таки... Если бы существовал титул самой красивой звёздной пары во вселенной за всю историю человечества, то не присудить его этим двоим было бы преступлением. Казалось бы, обычно у красивых людей редко рождаются красивые дети, но в данном случае все эти убеждения рассыпаются, словно пепел. Знакомьтесь, самая красивая дочь самых красивых людей планеты — Дева.
"Соперницей" 57-летней Моники стала её собственная дочь Дева, рождённая в браке с Касселем. Девушке недавно исполнилось 17, но многие уже считают, что внешне она превзошла свою мать. Красавица поделилась в "Инстаграме" снимками, показав, насколько хороша: чувственный рот, выразительные глаза, роскошные кудри и эффектная фигура — Дева точно взяла от родителей всё самое лучшее.
На аккаунт наследницы Беллуччи и Касселя подписано 550 тысяч человек. Они считают, что у девушки большое будущее.
Какая шикарная
Фото © Instagram / d.casseluxxi / richardgianorio, vogueitalia / Roversi
Она необычная. Уникальная. Невозможно оторвать взгляд от неё
Она превращается в настоящую королеву из принцессы
Уже сейчас Дева участвует в модельных съёмках, сотрудничает со многими известными брендами и даже стала лицом Dolce & Gabbana. У девушки есть две младшие сестры: одна родная и одна только по отцу — третью дочку Касселю родила модель Тина Кунаки.
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