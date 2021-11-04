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Девочка созрела: Дочь Беллуччи и Касселя выложила откровенные фото, и теперь маме можно на пенсию

17-летняя девушка опровергает аксиому: природа отыгрывается на детях...

4 ноября, 06:54

Фото © Instagram / d.casseluxxi / documentedbytess

С тех пор как Моника Беллуччи и её возлюбленный — актёр Венсан Кассель — расстались, прошло восемь лет. До сих пор с этим трудно смириться. Нет, они оба нашли себя и, кажется, счастливы. Но всё-таки... Если бы существовал титул самой красивой звёздной пары во вселенной за всю историю человечества, то не присудить его этим двоим было бы преступлением. Казалось бы, обычно у красивых людей редко рождаются красивые дети, но в данном случае все эти убеждения рассыпаются, словно пепел. Знакомьтесь, самая красивая дочь самых красивых людей планеты — Дева.

Фото © Instagram / d.casseluxxi / documentedbytess

Фото © Instagram / d.casseluxxi / documentedbytess

"Соперницей" 57-летней Моники стала её собственная дочь Дева, рождённая в браке с Касселем. Девушке недавно исполнилось 17, но многие уже считают, что внешне она превзошла свою мать. Красавица поделилась в "Инстаграме" снимками, показав, насколько хороша: чувственный рот, выразительные глаза, роскошные кудри и эффектная фигура — Дева точно взяла от родителей всё самое лучшее.

Фото © Instagram / d.casseluxxi / documentedbytess

Фото © Instagram / d.casseluxxi / documentedbytess

На аккаунт наследницы Беллуччи и Касселя подписано 550 тысяч человек. Они считают, что у девушки большое будущее.

Какая шикарная

bellucci.xo

Фото © Instagram / d.casseluxxi / richardgianorio, vogueitalia / Roversi

Фото © Instagram / d.casseluxxi / richardgianorio, vogueitalia / Roversi

Она необычная. Уникальная. Невозможно оторвать взгляд от неё

lizax900

Она превращается в настоящую королеву из принцессы

deva_and_mon

Уже сейчас Дева участвует в модельных съёмках, сотрудничает со многими известными брендами и даже стала лицом Dolce & Gabbana. У девушки есть две младшие сестры: одна родная и одна только по отцу — третью дочку Касселю родила модель Тина Кунаки.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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