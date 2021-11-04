Девочка созрела: Дочь Беллуччи и Касселя выложила откровенные фото, и теперь маме можно на пенсию

С тех пор как Моника Беллуччи и её возлюбленный — актёр Венсан Кассель — расстались, прошло восемь лет. До сих пор с этим трудно смириться. Нет, они оба нашли себя и, кажется, счастливы. Но всё-таки... Если бы существовал титул самой красивой звёздной пары во вселенной за всю историю человечества, то не присудить его этим двоим было бы преступлением. Казалось бы, обычно у красивых людей редко рождаются красивые дети, но в данном случае все эти убеждения рассыпаются, словно пепел. Знакомьтесь, самая красивая дочь самых красивых людей планеты — Дева.