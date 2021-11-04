Захарова пошутила о внесении Галкина в чёрный список Украины
Официальный представитель МИД РФ отметила, что, видимо, юмористы Незалежной не в состоянии встать на защиту страны, так как все ушли в политику.
Фото © Instagram / maxgalkinru
Национальная безопасность Украины находится в опасности, ведь ей угрожают российские юмористы, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на внесение артиста Максима Галкина в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Незалежной.
"Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли", — написала Захарова в своём телеграм-канале, вероятно, намекая в том числе на главу Украины Владимира Зеленского.
Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве украинского актёра назвали российским и по ошибке включили в чёрный список. Это может быть связано с фильмом "Солнцепёк", однако артист и его близкие уверяют, что он не имеет отношения к данной картине.
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