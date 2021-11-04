Захарова пошутила о внесении Галкина в чёрный список Украины

Национальная безопасность Украины находится в опасности, ведь ей угрожают российские юмористы, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на внесение артиста Максима Галкина в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Незалежной.

"Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли", — написала Захарова в своём телеграм-канале, вероятно, намекая в том числе на главу Украины Владимира Зеленского.