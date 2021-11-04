Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию возобновилась после пяти дней остановки. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.

Это случилось в 14:00 мск, и за час прокачка составила примерно 186,6 тысячи кубометров топлива.

Ранее Лайф сообщал, что 30 октября прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа прекратилась. По данным компании Gascade, в небольших объёмах даже начался реверс голубого топлива. При этом в "Газпроме" сообщили о выполнении заявок на поставки газа в Европу в полном объёме.