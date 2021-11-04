Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию возобновилась
Это случилось в 14:00 мск, и за час удалось перегнать примерно 186,6 тысячи кубометров топлива.
Фото © "Газпром"
Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию возобновилась после пяти дней остановки. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.
Это случилось в 14:00 мск, и за час прокачка составила примерно 186,6 тысячи кубометров топлива.
Ранее Лайф сообщал, что 30 октября прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа прекратилась. По данным компании Gascade, в небольших объёмах даже начался реверс голубого топлива. При этом в "Газпроме" сообщили о выполнении заявок на поставки газа в Европу в полном объёме.
Напомним, что экспортный газопровод Ямал — Европа был введён в действие в 1999 году. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Труба проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии, завершаясь на компрессорной станции Мальнов вблизи немецко-польской границы.
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