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Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию возобновилась

Это случилось в 14:00 мск, и за час удалось перегнать примерно 186,6 тысячи кубометров топлива.

4 ноября, 12:47
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/projects/yamal-europe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Газпром"</a></p>

Фото © "Газпром"

Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию возобновилась после пяти дней остановки. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.

Это случилось в 14:00 мск, и за час прокачка составила примерно 186,6 тысячи кубометров топлива.

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Цена газа подскочила на фоне остановки прокачки топлива в ФРГ по трубопроводу "Ямал – Европа"

Ранее Лайф сообщал, что 30 октября прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа прекратилась. По данным компании Gascade, в небольших объёмах даже начался реверс голубого топлива. При этом в "Газпроме" сообщили о выполнении заявок на поставки газа в Европу в полном объёме.

Напомним, что экспортный газопровод Ямал — Европа был введён в действие в 1999 году. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Труба проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии, завершаясь на компрессорной станции Мальнов вблизи немецко-польской границы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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