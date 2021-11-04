НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Петербурге в шкафу нашли труп младенца

У матери малыша, предварительно, произошёл самопроизвольный выкидыш. Она испугалась и завернула ребёнка в матерчатую ткань, после чего положила в два пакета и спрятала.

4 ноября, 13:00

Фото © Pixabay

В посёлке Песочном в Санкт-Петербурге в одном из домов на Ключевой улице обнаружили труп младенца, спрятанный в шкафу. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что утром 3 ноября из квартиры, где была сделана пугающая находка, в тяжёлом состоянии госпитализировали 40-летнюю жительницу Кемеровской области. Она пояснила, что проживает по этому адресу со своим 21-летним сыном, больным онкологией.

В Питере пьяный мужчина свесил сына-инвалида за ноги с 10-го этажа

В Питере пьяный мужчина свесил сына-инвалида за ноги с 10-го этажа

В ночь на вторник у женщины произошёл самопроизвольный выкидыш. Она испугалась и решила спрятать тело малыша в шкаф, предварительно завернув его в матерчатую ткань и два полиэтиленовых пакета. Прибывшая на место полиция обнаружила труп девочки без внешних признаков насильственной смерти. Эксперты выясняют, из-за чего именно умерла малышка, проводится проверка.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянка бросила дочь в запертой машине прямо на путях, авто руками передвинули очевидцы. Женщина заявила правоохранителям, что осознала вину и "очень переживает" из-за случившегося.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1