В Петербурге в шкафу нашли труп младенца
У матери малыша, предварительно, произошёл самопроизвольный выкидыш. Она испугалась и завернула ребёнка в матерчатую ткань, после чего положила в два пакета и спрятала.
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В посёлке Песочном в Санкт-Петербурге в одном из домов на Ключевой улице обнаружили труп младенца, спрятанный в шкафу. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что утром 3 ноября из квартиры, где была сделана пугающая находка, в тяжёлом состоянии госпитализировали 40-летнюю жительницу Кемеровской области. Она пояснила, что проживает по этому адресу со своим 21-летним сыном, больным онкологией.
В ночь на вторник у женщины произошёл самопроизвольный выкидыш. Она испугалась и решила спрятать тело малыша в шкаф, предварительно завернув его в матерчатую ткань и два полиэтиленовых пакета. Прибывшая на место полиция обнаружила труп девочки без внешних признаков насильственной смерти. Эксперты выясняют, из-за чего именно умерла малышка, проводится проверка.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянка бросила дочь в запертой машине прямо на путях, авто руками передвинули очевидцы. Женщина заявила правоохранителям, что осознала вину и "очень переживает" из-за случившегося.
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