Сёмин рассказал, что ему не нравится в "Локомотиве"
С легендарным наставником железнодорожники трижды становились чемпионами страны и шесть раз брали кубок.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, что ему не нравится в клубе в настоящее время.
"Мне не нравится громадное количество иностранных специалистов в штабе. Считаю, что в нашем клубе должны работать свои плюс какие-то топовые иностранцы. Но в первую очередь всё-таки наши тренеры, помощники, физиотерапевты", — заметил Сёмин в интервью "Спорт-Экспрессу".
Добавим, что Сёмин возглавлял "Локомотив" в 1986–1990, 1992–2005, 2009–2010 и 2016–2020 годах. При нём столичный клуб трижды становился чемпионом России и шесть раз выигрывал кубок страны.
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