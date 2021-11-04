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Сёмин рассказал, что ему не нравится в "Локомотиве"

С легендарным наставником железнодорожники трижды становились чемпионами страны и шесть раз брали кубок.

4 ноября, 13:05
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, что ему не нравится в клубе в настоящее время.

"Мне не нравится громадное количество иностранных специалистов в штабе. Считаю, что в нашем клубе должны работать свои плюс какие-то топовые иностранцы. Но в первую очередь всё-таки наши тренеры, помощники, физиотерапевты", заметил Сёмин в интервью "Спорт-Экспрессу".

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Добавим, что Сёмин возглавлял "Локомотив" в 1986–1990, 1992–2005, 2009–2010 и 2016–2020 годах. При нём столичный клуб трижды становился чемпионом России и шесть раз выигрывал кубок страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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