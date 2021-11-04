Сёмин рассказал, что ему не нравится в "Локомотиве"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, что ему не нравится в клубе в настоящее время.

"Мне не нравится громадное количество иностранных специалистов в штабе. Считаю, что в нашем клубе должны работать свои плюс какие-то топовые иностранцы. Но в первую очередь всё-таки наши тренеры, помощники, физиотерапевты", — заметил Сёмин в интервью "Спорт-Экспрессу".