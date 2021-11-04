Уволен полицейский, кидавшийся на прохожих в Новой Москве

В Новой Москве уволили 31-летнего сержанта полиции второго спецполка МВД России Вячеслава Х., который устроил пьяный дебош в одном из микрорайонов в городе Троицке. Об этом Лайфу сообщил источник.

Буйное поведение коллеги в МВД назвали поступком, порочащим честь сотрудника правоохранительных органов. При этом уголовное дело в отношении Вячеслава заводить не стали, поскольку никаких заявлений о причинённом ущербе в органы не поступало.