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Уволен полицейский, кидавшийся на прохожих в Новой Москве

При этом уголовное дело в отношении экс-правоохранителя заводить не стали, поскольку никаких заявлений о причинённом ущербе в органы не поступало.

4 ноября, 13:23
<p>Фото © ТАСС / Мария Дмитриенко</p>

Фото © ТАСС / Мария Дмитриенко

В Новой Москве уволили 31-летнего сержанта полиции второго спецполка МВД России Вячеслава Х., который устроил пьяный дебош в одном из микрорайонов в городе Троицке. Об этом Лайфу сообщил источник.

Буйное поведение коллеги в МВД назвали поступком, порочащим честь сотрудника правоохранительных органов. При этом уголовное дело в отношении Вячеслава заводить не стали, поскольку никаких заявлений о причинённом ущербе в органы не поступало.

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Напомним, инцидент произошёл ещё на прошлой неделе. Как уже писал Лайф, пьяный полицейский кидался на прохожих и громил припаркованные авто. Всё это происходило неподалёку от его дома. Интересно отметить, что неадекватный страж порядка даже не узнал прибывших для его задержания коллег из ДПС и ППС и напал на них с кулаками.

Ранее сообщалось, что в Красноярске полковник МВД нанял наркодилера для поджога машины неугодного соседа. Оказать "услугу" преступник согласился, потому что правоохранитель крышевал его бизнес.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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