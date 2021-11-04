Захарова назвала войной с историческими символами вероятный запрет георгиевских лент в Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что международные институты должны отреагировать на латвийский законопроект, запрещающий ношение георгиевских ленточек. По словам дипломата, это готовящееся законодательное решение подтверждает, что республика прославляет нацизм и ведёт борьбу с историческими символами.

"Готовящееся законодательное решение в очередной раз подтвердило бы представление о Латвии как о стране, в которой не только глорифицируется нацизм, преследуются российские соотечественники и уничтожается образование для национальных меньшинств, но и ведётся ожесточённая война с историческими символами", — говорится в распространённом российским внешнеполитическим ведомством комментарии Захаровой.

По словам представителя МИД РФ, запрет на георгиевские ленточки, вероятно, вызовет "негативную реакцию большой части латвийского общества", что не поспособствует достижению межнационального согласия в стране.