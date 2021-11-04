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"Пандемия продолжается": Финляндия продлила ограничения на границе до 28 ноября

Речь идёт прежде всего о приезде в туристических целях из третьих стран. В частности, эти меры касаются и России.

4 ноября, 13:54

Фото © Pixabay

Правительство Финляндии решило продлить ограничения на границах, введённые для целого ряда стран, в том числе России, из-за пандемии коронавируса. Теперь эти меры действуют до 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Пандемия всё ещё продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока ещё не считаются достаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения всё ещё существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 28 ноября (ранее оно действовало до 7 ноября)", — отмечается в релизе.

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Опрос показал, насколько ухудшилось отношение финнов к России

Прежде всего речь идёт о приездах в туристических целях из третьих стран. На данный момент въезд в Финляндию из России разрешён для членов семей граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей паспорта или командировочного удостоверения, а также путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений и при возникновении неотложных семейных обстоятельств. Въехать в страну из РФ также могут владельцы недвижимости на финской территории и их семьи.

Ранее Лайф рассказывал, что финская журналистка назвала "самый русский город". Анна-Лена Лаурен призналась в особенном отношении к этому туристическому центру и заявила, что он является частью истории её родной страны.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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