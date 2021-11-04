Правительство Финляндии решило продлить ограничения на границах, введённые для целого ряда стран, в том числе России, из-за пандемии коронавируса. Теперь эти меры действуют до 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Пандемия всё ещё продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока ещё не считаются достаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения всё ещё существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 28 ноября (ранее оно действовало до 7 ноября)", — отмечается в релизе.

Прежде всего речь идёт о приездах в туристических целях из третьих стран. На данный момент въезд в Финляндию из России разрешён для членов семей граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей паспорта или командировочного удостоверения, а также путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений и при возникновении неотложных семейных обстоятельств. Въехать в страну из РФ также могут владельцы недвижимости на финской территории и их семьи.