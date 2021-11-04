Онищенко призвал не заниматься доносами на антипрививочников

Бывший глава Роспотребнадзора, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал "унизительным" для врачей поручение Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках в СК и прокуратуру. В беседе с Лайфом бывший парламентарий рассказал, что в стране следует вести политику противодействия лжи о вакцине от коронавируса. Напомним, о поручении Росздравнадзора ранее сообщил портал "Медвестник", сославшись на подписанный главой ведомства документ.

"Меня беспокоят врачи, которые по недоразумению носят это звание и, будучи непрофессионалами в области вирусологии, активно распространяют ложную информацию о вакцинации. Нужно давать отпор таким людям, которые несут ересь, но и заниматься унижением врачей, чтобы они куда-то там доносили, — не нужно. Необходимо выстраивать политику противодействия лжи", — указал Онищенко.

По его словам, на политическом уровне происходит "дискредитация вакцинации" от коронавируса. Это делается для того, чтобы "сорвать создание популяционного иммунитета". Онищенко также отметил, что "категорически против" появления органа, занимающегося пропагандой прививок от ковида.

"Этим (пропагандой вакцинации от коронавируса. — Прим. Лайфа) должны заниматься те, кому это положено по своим должностным обязанностям (Росздравнадзор и другие). Но заниматься нужно не в традиционном ключе, а опережая всю ту системную работу, которая ведётся против", — считает экс главный санитарный врач РФ.

По словам Онищенко, отношение ряда россиян к вакцинации, неготовность общества воспринять её, спекуляции представляют нашу страну "не в лучшем свете".