Власти Киева переименовали 12 улиц и переулков, а также дали названия двум площадям, скверу и улице. Об этом сообщается на официальном портале столицы Украины.

"Соответствующие общественные обсуждения изменений предварительно состоялись на веб-портале территориального общества Киева в специальной рубрике "Е-город — Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов", где каждый пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения, высказать свои предложения, замечания, обнародовать собственную редакцию проекта", — отмечается в релизе.

Так, теперь улица Николая Кузнецова названа в честь украинского писателя, поэта и литературоведа Олеся Бабия, а улица Костюка — в честь выдающегося учёного, общественного и политического деятеля, учёного-правоведа и профессора Эйхельмана. Улица Павленко будет носить имя Кристины Сушко — одной из самых известных участниц украинской революции 1917–1921 годов, переулок Павленко вернул своё историческое название и вновь стал Молчуновским.

Кроме того, улицу Народного ополчения переименовали в улицу Святослава Храброго, Молодогвардейскую — в улицу Владимира Сикевича (он был политическим и военным деятелем, полковником Генштаба и генерал-майором царской армии, послом УНР в Венгрии), а Петра Заломова — на Феофила Яновского, Московскую — на Григория Гуляницкого.

Улица Малоземельная теперь названа в честь киевского живописца XVIII века Алимпия Галика, Цулукидзе — в честь писательницы и поэтессы Натальи Забилы, а переулок Невский стал переулком Нивским. Улице Курнатовского власти дали имя "первого казацкого гетмана" Остафия Дашкевича.

Кроме того, в Киеве появились площадь Отрадная и Кловская, сквер имени Василия Слепыш и улица Николая Костомарова.