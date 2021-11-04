Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны
В церемонии, посвящённой Дню народного единства, также участвовали губернатор города Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
Скриншот видео © LIFE
Возложение цветов в Севастополе. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику жертвам Гражданской войны в Карантинной бухте Севастополя. Церемония приурочена к отмечаемому сегодня в стране Дню народного единства.
Помимо российского лидера в ней участвовали губернатор города Михаил Развожаев, полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов, а также представители традиционных конфессий и национальных общественных объединений Крыма, курсанты и юнармейцы.
Кроме того, на 4 ноября у Путина запланирована онлайн-встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой лидеры двух государств утвердят союзные программы и военную доктрину.
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