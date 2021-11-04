Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны

Возложение цветов в Севастополе. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику жертвам Гражданской войны в Карантинной бухте Севастополя. Церемония приурочена к отмечаемому сегодня в стране Дню народного единства.

Помимо российского лидера в ней участвовали губернатор города Михаил Развожаев, полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов, а также представители традиционных конфессий и национальных общественных объединений Крыма, курсанты и юнармейцы.