Известный рэпер и блогер Дава (Давид Манукян) после расставания с певицей Ольгой Бузовой по-прежнему остаётся одинок. Однако молодой человек не отчаивается и верит, что в скором времени обязательно встретит "ту самую". А недавно Дава рассказал, на что сам готов пойти, чтобы добиться внимания понравившейся ему девушки.

"Если я знакомлюсь с девушкой, понимаю, что она мне нравится, постепенно влюбляюсь. В этом состоянии готов на любые поступки: уделять внимание, дарить подарки, красиво ухаживать. Мне хочется сделать её счастливой", — цитирует его "Вечерняя Москва".

По словам 28-летнего блогера, для него также важно, чтобы с самого начала между партнёрами происходил так называемый обмен энергиями. Он подчеркнул, что влюблённые запросто могут заряжаться силой от взаимодействия друг с другом.