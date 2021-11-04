"Хочется сделать её счастливой": Дава рассказал, на что готов ради понравившейся девушки
По словам 28-летнего блогера, для него также важно, чтобы с самого начала между партнёрами происходил так называемый обмен энергиями. В противном случае все усилия будут напрасны.
Фото © Instagram / dava_m
Известный рэпер и блогер Дава (Давид Манукян) после расставания с певицей Ольгой Бузовой по-прежнему остаётся одинок. Однако молодой человек не отчаивается и верит, что в скором времени обязательно встретит "ту самую". А недавно Дава рассказал, на что сам готов пойти, чтобы добиться внимания понравившейся ему девушки.
"Если я знакомлюсь с девушкой, понимаю, что она мне нравится, постепенно влюбляюсь. В этом состоянии готов на любые поступки: уделять внимание, дарить подарки, красиво ухаживать. Мне хочется сделать её счастливой", — цитирует его "Вечерняя Москва".
По словам 28-летнего блогера, для него также важно, чтобы с самого начала между партнёрами происходил так называемый обмен энергиями. Он подчеркнул, что влюблённые запросто могут заряжаться силой от взаимодействия друг с другом.
Ранее Дава рассказал, почему всё-таки расстался с Бузовой. Как оказалось, за несколько месяцев до официального расставания у пары уже был конфликт.
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