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"Хочется сделать её счастливой": Дава рассказал, на что готов ради понравившейся девушки

По словам 28-летнего блогера, для него также важно, чтобы с самого начала между партнёрами происходил так называемый обмен энергиями. В противном случае все усилия будут напрасны.

4 ноября, 14:02
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BfauHRyAEVF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dava_m</a></p>

Фото © Instagram / dava_m

Известный рэпер и блогер Дава (Давид Манукян) после расставания с певицей Ольгой Бузовой по-прежнему остаётся одинок. Однако молодой человек не отчаивается и верит, что в скором времени обязательно встретит "ту самую". А недавно Дава рассказал, на что сам готов пойти, чтобы добиться внимания понравившейся ему девушки.

"Если я знакомлюсь с девушкой, понимаю, что она мне нравится, постепенно влюбляюсь. В этом состоянии готов на любые поступки: уделять внимание, дарить подарки, красиво ухаживать. Мне хочется сделать её счастливой", — цитирует его "Вечерняя Москва".

Дава увидел свою партнёршу на шоу "Дуэты" и теперь сходит по ней с ума, умоляя о свидании

Дава увидел свою партнёршу на шоу "Дуэты" и теперь сходит по ней с ума, умоляя о свидании

По словам 28-летнего блогера, для него также важно, чтобы с самого начала между партнёрами происходил так называемый обмен энергиями. Он подчеркнул, что влюблённые запросто могут заряжаться силой от взаимодействия друг с другом.

Ранее Дава рассказал, почему всё-таки расстался с Бузовой. Как оказалось, за несколько месяцев до официального расставания у пары уже был конфликт.

"Испанский стыд за ребят": В Сети вступились за Даву после нового скандального выпуска "Что было дальше?"

"Испанский стыд за ребят": В Сети вступились за Даву после нового скандального выпуска "Что было дальше?"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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