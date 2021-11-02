Дава увидел свою партнёршу на шоу "Дуэты" и теперь сходит по ней с ума, умоляя о свидании

В январе все поклонники следили за скандальным расставанием рэпера Давы (Давида Манукяна) и Ольги Бузовой, но теперь, похоже, парень полностью оправился после разрыва. В "Инстаграме" Манукян признался в любви певице Мари Краймбрери, с которой совместно исполнил песню в шоу "Дуэты", и попросил подписчиков "уломать" её на свидание.

Фото © Instagram / marikraimbrery, dava_m

Кажется, я влюбился😍 отмечайте в комментах Мари и пишите: "Иди с Давидом на свидание" 🙈❤️ Дава

Фото © Instagram / marikraimbrery, dava_m

29-летняя исполнительница тоже не стала молчать. Мари поделилась в своём аккаунте фрагментом выступления и поинтересовалась у фанатов: "А вы бы пошли?👀". В комментариях тут же отметился Дава и начал флиртовать с девушкой. "Ответ "нет" не принимается! И я не ДАВлю😂❤️", — написал ловелас. А пользователи решили, что певице действительно стоит принять предложение.

Фото © Instagram / marikraimbrery, dava_m

На его месте пошла бы, на твоём я бы ещё подумала😂

lady_kraimbrery

Иди обязательно 👏 a_ngelin_a1987

Идти и не думай❤️❤️❤️🔥🔥🔥😍😍😍 irusik_smol

При этом ранее свою симпатию Мари выказывал и лидер Rammstein Тилль Линдеманн, который с восхищением наблюдал за ней на сцене и прокрался с цветами в гримёрку. А Бузова ревновала Даву к его партнёршам и помощницам, а после разрыва обвиняла в том, что он её избивал и плевал в лицо.