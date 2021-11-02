Дава увидел свою партнёршу на шоу "Дуэты" и теперь сходит по ней с ума, умоляя о свидании
Рэпер стал оказывать красавице бурные знаки внимания, подключив к амурным "разборкам" свою аудиторию.
В январе все поклонники следили за скандальным расставанием рэпера Давы (Давида Манукяна) и Ольги Бузовой, но теперь, похоже, парень полностью оправился после разрыва. В "Инстаграме" Манукян признался в любви певице Мари Краймбрери, с которой совместно исполнил песню в шоу "Дуэты", и попросил подписчиков "уломать" её на свидание.
Кажется, я влюбился😍 отмечайте в комментах Мари и пишите: "Иди с Давидом на свидание" 🙈❤️
29-летняя исполнительница тоже не стала молчать. Мари поделилась в своём аккаунте фрагментом выступления и поинтересовалась у фанатов: "А вы бы пошли?👀". В комментариях тут же отметился Дава и начал флиртовать с девушкой. "Ответ "нет" не принимается! И я не ДАВлю😂❤️", — написал ловелас. А пользователи решили, что певице действительно стоит принять предложение.
На его месте пошла бы, на твоём я бы ещё подумала😂
Иди обязательно 👏
Идти и не думай❤️❤️❤️🔥🔥🔥😍😍😍
При этом ранее свою симпатию Мари выказывал и лидер Rammstein Тилль Линдеманн, который с восхищением наблюдал за ней на сцене и прокрался с цветами в гримёрку. А Бузова ревновала Даву к его партнёршам и помощницам, а после разрыва обвиняла в том, что он её избивал и плевал в лицо.
Мари Краймбрери (Марина Вадимовна Жадан) — певица родом из Кривого Рога, Украина, прославившаяся хитами "Смогу ли я без тебя", "На тату", "Она тебе не идёт", "Я хотела твою фамилию". Девушка работала хореографом, а о музыкальной сфере задумалась после предательства любимого мужчины, отмечает uznayvse.ru. Сейчас она сама пишет тексты и музыку.
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