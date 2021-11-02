"Крёстный сын" Розенбаума умер от коронавируса, когда его перевели в общую палату, посчитав, что он выкарабкался

Шансонье Максим Куст попал в брянскую больницу с коронавирусом ещё в октябре. Болезнь протекала тяжело и осложнялась инвалидностью артиста — Куст передвигался в коляске. Однако врачам удалось стабилизировать состояние музыканта, его даже перевели в обычную палату. Но коварная болезнь отступила лишь на время и его организм не выдержал второй волны. По словам друга Максима Артура Руденко, в разговорах он признавался, что не верит в вакцины и вообще в существование вируса.

Он занимался творчеством. Думал, что всё будет хорошо, замечательно. А то, что показывают по телевизору, никогда с нами не произойдёт. Мы думаем, это где-то там, далеко. Когда это случается с близкими, такое ощущение, что ты попадаешь в другую реальность и видишь, как всё на самом деле Артур Руденко

Фото © Instagram / maksimkustofficial

Мы планировали дальше петь, записывать новые песни… Максим хотел жить! Он думал, всё будет хорошо. Так и было, но попал в больницу. Друг должен был привезти ему лекарство, а оказывается, везти их уже не к кому. Быстро, неожиданно. Жизнь остановилась… Артур Руденко

Судьба Максима складывалась совсем не просто. Он родился в посёлке Шибенец Брянской области. В 11 лет мальчик начал самостоятельно учиться играть на гитаре и уже скоро исполнял для друзей хиты того времени и песни собственного сочинения. Тогда успеха он так и не дождался. В 22 года парень попал в автоаварию, после которой оказался прикован к инвалидному креслу. Тогда случайные знакомые предложили ему подзаработать на операцию в Израиле. По неопытности Максим согласился, и его втянули в криминал. В итоге вместо израильских больниц он попал в колонию.

Фото © Instagram / maksimkustofficial

Куст участвовал в песенном конкурсе для заключённых "Калина красная", где одним из членов жюри был Александр Розенбаум. Вспоминая тот момент своей жизни, Максим считал, что музыкант стал его крёстным отцом в профессии.

Александр Яковлевич сказал мне: "Не бросай музыку, это твоё, работай". Он дал мне номер своего мобильного телефона. При поддержке Александра Яковлевича после освобождения я стал выступать. То есть фактически он стал моим крёстным в профессии Максим Куст

Ещё в заключении Куст выпустил несколько альбомов, а освободившись условно-досрочно в 2016 году, он стал регулярно ездить по России с концертами. Сейчас комментарии под фотографиями певца в "Инстаграме" заполнены сообщениями разбитых фанатов — они не могут поверить, как такой ужас произошёл с их любимым музыкантом.

Как же жаль… до конца не верится! Такой жизнерадостный, улыбчивый человек ушёл… такой молодой… пусть Всевышний простит его грехи и примет в Рай karaxanova_julia

Максим, я не верю... я не хочу в это верить... Царствие Небесное 🙏 Светлая память 🙏 irina__shem