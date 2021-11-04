У известной певицы Софии Ротару действительно наблюдается тремор рук, однако говорить о наличии у артистки болезни Паркинсона, которую "диагностировали" фанаты, лишь по этому симптому нельзя. Об этом в беседе с Лайфом заявил врач Василий Шуров.

"У паркинсонизма есть ещё замедленность движения — здесь мы этого не видим. Наоборот, она двигается бодрячком. Нельзя один маленький симптом рассматривать как повод для постановки диагноза. То, что я вижу: и скорость реакции, и то, как человек движется — без явных нарушений движения, — говорит о том, что это очень маловероятно Паркинсон", — отметил специалист.

По его словам, причиной дрожания рук в данном случае может быть усталость. Кроме того, к тремору приводит приём некоторых препаратов. Врач Алексей Казанцев добавил, что такой симптом может появляться и из-за сахарного диабета, нехватки железа, проблем с почками и сосудами, рассеянного склероза и неврозов различной степени.

"Также тремор может возникать и без каких-либо серьёзных заболеваний. Например, из-за депрессивного состояния, лекарственных препаратов, алкоголя и переутомления. Думаю, что нужно обратиться к специалистам, чтобы определить, в связи с чем произошёл данный вид тремора", — заключил эксперт.