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"Двигается бодрячком": Врачи усомнились в наличии неизлечимой болезни у Софии Ротару

По словам специалистов, тремор рук, который так напугал поклонников исполнительницы, может возникать по различным причинам.

4 ноября, 11:14

Фото © Instagram / sofiarotaru.official

У известной певицы Софии Ротару действительно наблюдается тремор рук, однако говорить о наличии у артистки болезни Паркинсона, которую "диагностировали" фанаты, лишь по этому симптому нельзя. Об этом в беседе с Лайфом заявил врач Василий Шуров.

"У паркинсонизма есть ещё замедленность движения — здесь мы этого не видим. Наоборот, она двигается бодрячком. Нельзя один маленький симптом рассматривать как повод для постановки диагноза. То, что я вижу: и скорость реакции, и то, как человек движется — без явных нарушений движения, — говорит о том, что это очень маловероятно Паркинсон", — отметил специалист.

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По его словам, причиной дрожания рук в данном случае может быть усталость. Кроме того, к тремору приводит приём некоторых препаратов. Врач Алексей Казанцев добавил, что такой симптом может появляться и из-за сахарного диабета, нехватки железа, проблем с почками и сосудами, рассеянного склероза и неврозов различной степени.

"Также тремор может возникать и без каких-либо серьёзных заболеваний. Например, из-за депрессивного состояния, лекарственных препаратов, алкоголя и переутомления. Думаю, что нужно обратиться к специалистам, чтобы определить, в связи с чем произошёл данный вид тремора", — заключил эксперт.

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Напомним, ранее свежее видео с Софией Ротару напугало поклонников симптомами неизлечимой болезни. На ролике 74-летняя певица с трудом удерживает микрофон и явно пытается скрыть тремор.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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