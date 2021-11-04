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Ветеран НАТО заявил о подготовке альянса к ядерным ударам по России

Об этом говорят прошедшие в октябре сверхсекретные учения, в ходе которых отрабатывалось "сбрасывание" бомб на театр боевых действий, уточнил он.

4 ноября, 14:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Североатлантический альянс готовится наносить ядерные удары по России. Об этом заявил ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

Он считает, что прошедшие в октябре сверхсекретные учения Steadfast Noon 21, в ходе которых НАТО "сбрасывало" водородные бомбы на театр боевых действий, были направлены именно против РФ. При этом официально альянс заявлял, что эти манёвры рутинные и не связаны с текущими мировыми событиями. Однако Атламазоглу напомнил, что в прошлом году руководство объединения заявляло о необходимости надёжного и единого ядерного альянса из-за ухудшения условий безопасности и неопределённости в Европе.

"Хотя Россия не упоминается в декларации, она является предполагаемым адресатом этого заявления", — считает ветеран НАТО.

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По мнению автора, подобные учения чрезвычайно важны в случае большой войны, несмотря на то что ядерные бомбы не применялись с 1945 года, когда с их помощью были уничтожены японские Хиросима и Нагасаки. Тренировки же помогают пилотам, экипажу и обслуживающему персоналу заранее определить порядок действий на случай ядерного конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул решимость России обеспечить свою безопасность на фоне агрессии НАТО. Он отметил, что страна никогда никому не угрожала и не представляет ни для кого угрозы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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