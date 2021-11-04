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В ЕМА заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе

Там подчеркнули, что число заражений инфекцией в европейских странах растёт.

4 ноября, 14:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается. Об этом сказал представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) во время брифинга.

"Эпидемиологическая ситуация в Европе, как мы видим, становится всё более сложной. Число заражений вновь растёт", — заявил он.

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Ранее Лайф рассказывал, что Кремль надеется на скорое достижение договорённостей по признанию ковид-сертификатов с ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры "продвигаются в весьма позитивном ключе".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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