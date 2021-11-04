В ЕМА заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе

Ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается. Об этом сказал представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) во время брифинга.

"Эпидемиологическая ситуация в Европе, как мы видим, становится всё более сложной. Число заражений вновь растёт", — заявил он.