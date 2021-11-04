Путин из Севастополя поздравил россиян с Днём народного единства

Путин поздравил россиян с Днём народного единства. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин во время выступления у памятника жертвам Гражданской войны в Севастополе поздравил жителей страны с Днём народного единства.

"Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, в Крыму и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства. Этот праздник посвящён тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас, — это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны, трудиться ради её развития, ради блага наших людей", — сказал глава РФ.

Путин подчеркнул, что в характере российского народа заложена готовность защитить Отечество, отстоять его. Он отметил, что День народного единства прямо связан с одним из драматических судьбоносных периодов страны, когда государство могло потерять свой суверенитет и исчезнуть с карты мира, но народ России не допустил этого и, объединившись, "отстоял родную землю от интервентов, захватчиков и предателей".

"Прошло более четырёх столетий, но этот подвиг народа до сих пор поражает своим мощным патриотическим порывом, тем, что люди сами осознали: судьба, будущее Родины превыше всего", — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что благодаря сплочённости наш народ достигал потрясающих высот в экономике, науке, технологиях и культуре. При этом особая миссия в консолидации общества принадлежала служителям традиционных для РФ религий. Глава РФ отметил, что в истории страны были периоды, когда единство народа подтачивалось тяжелейшими событиями — например, революцией 1917 года и "запылавшей в результате неё" гражданской войной.

"Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились", — сказал Путин.