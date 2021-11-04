Путин: Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией

Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, ведь такова была суверенная, свободная и непреклонная воля российского народа. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

"Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа", — сказал глава государства, ранее сегодня прибывший на полуостров.

Президент отметил, что мемориальный комплекс жертвам Гражданской войны показывает то, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились.