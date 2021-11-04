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Путин: Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией

По словам главы государства, страна вновь обрела историческое единство и эту неразрывную связь особо чувствуешь на полуострове.

4 ноября, 14:25
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, ведь такова была суверенная, свободная и непреклонная воля российского народа. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

"Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа", — сказал глава государства, ранее сегодня прибывший на полуостров.

Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны

Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны

Президент отметил, что мемориальный комплекс жертвам Гражданской войны показывает то, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились.

Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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