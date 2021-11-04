Телеведущая и светская львица Виктория Боня ответила на слова актёра Стаса Ярушина, который заявил, что у неё нет таланта. Она напомнила артисту, что у того в карьере лишь одна роль, в которую он хорошо вжился.

"Когда мужчина говорит о женщине исключительно из таких своих побуждений, что женщина для него должна обладать каким-то талантом, мне бы тоже хотелось узнать, каким талантом обладает он, сыграв только одну роль, в которую хорошо вжился. Роль, где он играл самого себя, — человека с неприятным характером", — сказала Боня Лайфу.

Она заметила, что мужчина является мужчиной тогда, когда умеет держать лицо и даже при какой-то неприязни не показывать её. А Ярушин напоминает телеведущей сварливую женщину, которая не может сдержать своих эмоций и просто ссорится для того, чтобы быть яркой.

"Мне кажется, что, конечно же, это его талант. Просто помню, когда он узнал, сколько у меня подписчиков, он лез в каждую мою сториз. И единственный, который боится, что его позабыли, это всё-таки он. Я считаю, что не моего поля ягодка", — добавила светская львица.

Боня напомнила о своих европейских проектах, за которыми Ярушин не следит, поэтому "ему не о чем судить".

Конфликт между Боней и Ярушиным начался во время проекта "Звёзды в Африке", телезвезда из-за сложных условий и проблем со здоровьем расплакалась, а актёр начал подшучивать и всячески задевать её. Тогда телеведущая назвала Ярушина "неприятным мужчиной", а тот в ответ заявил: "Виктория Монаковна, это не "Дом-2".