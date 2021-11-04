В США арестован выходец из РФ Данченко, связанный с "досье" на Трампа

Американские правоохранители арестовали российского аналитика Игоря Данченко в рамках расследования возможных связей бывшего лидера США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times.

"Федеральные власти в четверг арестовали аналитика, который в 2016 году собирал информацию о возможных связях Трампа с Россией, сообщили знакомые с ситуацией люди", — указано в сообщении американского издания.

Других подробностей инцидента пока нет. При этом уточняется, что обвинительное заявление против россиянина пока ещё не опубликовано.