В США арестован выходец из РФ Данченко, связанный с "досье" на Трампа
В чём конкретно подозревают аналитика, пока не известно. Уточняется, что обвинительное заявление против него пока ещё не опубликовано.
Игорь Данченко. Фото © Twitter / IgorDanch
Американские правоохранители арестовали российского аналитика Игоря Данченко в рамках расследования возможных связей бывшего лидера США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times.
"Федеральные власти в четверг арестовали аналитика, который в 2016 году собирал информацию о возможных связях Трампа с Россией, сообщили знакомые с ситуацией люди", — указано в сообщении американского издания.
Других подробностей инцидента пока нет. При этом уточняется, что обвинительное заявление против россиянина пока ещё не опубликовано.
Ранее Лайф сообщал, что экс-сотрудник британской службы внешней разведки MI6 Кристофер Стил передал Федеральному бюро расследований (ФБР) второе "досье" на Дональда Трампа. В частности, оно включало утверждения о наличии у России дополнительных компрометирующих сведений о любовных похождениях бывшего американского лидера.
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