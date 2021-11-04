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В США арестован выходец из РФ Данченко, связанный с "досье" на Трампа

В чём конкретно подозревают аналитика, пока не известно. Уточняется, что обвинительное заявление против него пока ещё не опубликовано.

4 ноября, 14:53
<p>Игорь Данченко. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/IgorDanch/photo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IgorDanch</a></p>

Игорь Данченко. Фото © Twitter / IgorDanch

Американские правоохранители арестовали российского аналитика Игоря Данченко в рамках расследования возможных связей бывшего лидера США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times.

"Федеральные власти в четверг арестовали аналитика, который в 2016 году собирал информацию о возможных связях Трампа с Россией, сообщили знакомые с ситуацией люди", указано в сообщении американского издания.

Трамп заявил, что его тайные связи с Россией официально признаны ложными

Трамп заявил, что его тайные связи с Россией официально признаны ложными

Других подробностей инцидента пока нет. При этом уточняется, что обвинительное заявление против россиянина пока ещё не опубликовано.

Ранее Лайф сообщал, что экс-сотрудник британской службы внешней разведки MI6 Кристофер Стил передал Федеральному бюро расследований (ФБР) второе "досье" на Дональда Трампа. В частности, оно включало утверждения о наличии у России дополнительных компрометирующих сведений о любовных похождениях бывшего американского лидера.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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