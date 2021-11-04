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Закрытые в Хабаровском крае алкомаркеты откроются на несколько дней раньше

Ранее сообщалось, что работа магазинов в некоторых населённых пунктах будет приостановлена до 12 ноября.

4 ноября, 14:56
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Хабаровском крае сократили период локдауна для алкомаркетов. Магазины по продаже спиртного откроются на четыре дня раньше, 8 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Михаил Дегтярёв.

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Таким образом, работа магазинов приостановлена с 4 по 7 ноября. Речь идёт о торговых точках, в которых объём продаж алкогольной продукции составляет больше 50% реализуемого ассортимента. Текст документа в своём телеграм-канале опубликовал заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

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Данная мера касается Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Амурска, Советской Гавани, Бикина и посёлка Переславки, а также Хабаровского муниципального района.

Ранее Лайф сообщал, что в крупных городах Хабаровского края временно закрыли ТЦ с непродовольственными товарами. Также введены и другие противокоронавирусные меры, в частности, кафе и рестораны работают только навынос.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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