Закрытые в Хабаровском крае алкомаркеты откроются на несколько дней раньше

В Хабаровском крае сократили период локдауна для алкомаркетов. Магазины по продаже спиртного откроются на четыре дня раньше, 8 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Михаил Дегтярёв.

Таким образом, работа магазинов приостановлена с 4 по 7 ноября. Речь идёт о торговых точках, в которых объём продаж алкогольной продукции составляет больше 50% реализуемого ассортимента. Текст документа в своём телеграм-канале опубликовал заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Данная мера касается Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Амурска, Советской Гавани, Бикина и посёлка Переславки, а также Хабаровского муниципального района.