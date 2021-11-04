Лукашенко назвал Союзное государство приоритетом для Белоруссии
По его словам, проверкой на прочность для Москвы и Минска стало беспрецедентное внешнее давление — и её две столицы выдержали.
Скриншот видео © LIFE
Лукашенко заявил, что Союзное государство является приоритетом для Белоруссии. Видео © LIFE
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что для белорусов Союзное государство является приоритетом.
"Союзное государство для белорусов — приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности", — сказал Лукашенко в ходе онлайн-заседания.
Белорусский лидер напомнил о беспрецедентном внешнем давлении, которое стало проверкой на прочность для двух государств. И можно с уверенностью заявить, что эта проверка была выдержана, что подтверждает экономическая статистика, добавил он.
Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко представили доработанный проект новой конституции. По словам белорусского лидера, окончательный вариант документа будет вынесен на республиканский референдум, который пройдёт в конце февраля 2022 года.
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