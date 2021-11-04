Лукашенко назвал Союзное государство приоритетом для Белоруссии

Лукашенко заявил, что Союзное государство является приоритетом для Белоруссии. Видео © LIFE

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что для белорусов Союзное государство является приоритетом.

"Союзное государство для белорусов — приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности", — сказал Лукашенко в ходе онлайн-заседания.

Белорусский лидер напомнил о беспрецедентном внешнем давлении, которое стало проверкой на прочность для двух государств. И можно с уверенностью заявить, что эта проверка была выдержана, что подтверждает экономическая статистика, добавил он.