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Путин заявил о готовности России включить белорусского космонавта в состав экипажа МКС

По словам российского лидера, подобная инициатива может быть реализована уже в ближайшем будущем.

4 ноября, 15:15

Скриншот видео © LIFE

Путин заявил о готовности России включить белорусского космонавта в состав экипажа МКС. Видео © LIFE

Россия в ближайшее время может включить белорусского космонавта в состав экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом на заседании Высшего Госсовета Союзного государства заявил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил о предложении о включении космонавта, которое поступило от белорусской стороны.

"Мы вчера только с руководством "Роскосмоса" на заседании в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем", — заявил Путин.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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