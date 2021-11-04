Путин заявил о готовности России включить белорусского космонавта в состав экипажа МКС
По словам российского лидера, подобная инициатива может быть реализована уже в ближайшем будущем.
Скриншот видео © LIFE
Путин заявил о готовности России включить белорусского космонавта в состав экипажа МКС. Видео © LIFE
Россия в ближайшее время может включить белорусского космонавта в состав экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом на заседании Высшего Госсовета Союзного государства заявил президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил о предложении о включении космонавта, которое поступило от белорусской стороны.
"Мы вчера только с руководством "Роскосмоса" на заседании в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем", — заявил Путин.
Ранее в "Роскосмосе" назвали планируемую дату запуска разрабатываемого спутника "Скиф-Д". Он войдёт в состав экспериментальной космической системы, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в Интернет и защиты орбитально-частотного ресурса России.
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