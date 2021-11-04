Экономист предупредил россиян о подорожании некоторых товаров перед Новым годом

Россиянам стоит уже в ноябре начинать покупать подарки к Новому году, так как из-за резкого скачка цен на непродовольственные товары в декабре придётся потратить намного больше. Об этом рассказал руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития, экономист Никита Масленников в беседе с Ura.ru.

"Подарками закупаться никогда не лишне по той причине, что всегда не хватает времени. Если нужно что-то покупать из непродовольственных товаров — бытовую и компьютерную технику, гаджеты, то желательно делать это уже сейчас. Потому что в декабре может быть достаточно серьёзный скачок цен", — сообщил эксперт.

Он отметил, что ноябрь является самым подходящим месяцем для того, чтобы закупиться непродовольственными товарами. По словам Масленникова, продукция этой категории стабильно дорожает из-за разрыва в транспортно-логистических цепочках, сейчас нельзя точно сказать, восстановятся ли они до конца года. По прогнозам экономиста, темпы роста инфляции на непродовольственном рынке сохранятся. За прошлый месяц цены на эту группу товаров выросли на 0,78%.