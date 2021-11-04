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Путин заявил о серьёзном прогрессе РФ и Белоруссии в создании совместных рынков нефти и газа

Однако эти вопросы часто вызывают споры и жаркие дискуссии у сторон, добавил российский лидер.

4 ноября, 15:23
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Россия и Белоруссия достигли серьёзного прогресса в создании единых рынков нефти и газа, пусть этот вопрос и вызывает жаркие дискуссии. Об этом на заседании Высшего госсовета Союзного государства заявил президент РФ Владимир Путин.

"Согласовано регулирование объединённых рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг. Кстати говоря, я сейчас сказал про рынки нефти, газа — мы всё время держим под постоянным контролем эти вопросы, они чрезвычайно важны", — сказал российский лидер.

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Президент уточнил, что эти вопросы часто вызывают споры и жаркие дискуссии, однако стороны уже достигли очень серьёзного прогресса.

А ранее Владимир Путин заявил о готовности России включить белорусского космонавта в состав экипажа МКС. По словам российского лидера, подобная инициатива может быть реализована уже в ближайшем будущем.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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