В Адыгее сняли ковид-ремейк "Кавказской пленницы" о вакцинации
Жители Уляпа сыграли момент, когда к главным героям фильма Леонида Гайдая — Трусу, Балбесу и Бывалому — приезжают медики.
Кадр из видео © Instagram / sdk_ulyap
В Адыгее сняли ковид-ремейк "Кавказской пленницы" о вакцинации. Видео © Instagram / sdk_ulyap
В Адыгее сотрудники Уляпского сельского Дома культуры сняли коронавирусный ремейк советского фильма "Кавказская пленница". Видео опубликовано в аккаунте учреждения в "Инстаграме".
Актёры сыграли момент, когда к главным героям фильма Леонида Гайдая — Трусу, Балбесу и Бывалому — приезжают медики. Видео собрало множество отзывов. В частности, пользователи отметили, что жителям Уляпа удалось передать мимику и жесты героев, особенно в сцене, когда из чемодана доставали шприцы разных размеров.
При этом создатели ролика не ожидали, что он обретёт такую популярность. Как рассказала заведующая Уляпским ДК Сусанна Мерчанова в беседе с "Российской газетой", видео было снято для местного населения.
"Главный посыл — донести до людей важность вакцинации в непростых нынешних условиях. Но с юмором, чтобы зритель улыбнулся", — отметила Мерчанова.
Ранее Лайф сообщал, что вышел новый трейлер фильма ужасов "Морбиус" по комиксам Marvel с Джаредом Лето. Российская премьера картины о знаменитом вампире запланирована на 20 января 2022 года.
Комментариев: 0