В Адыгее сняли ковид-ремейк "Кавказской пленницы" о вакцинации. Видео © Instagram / sdk_ulyap

В Адыгее сотрудники Уляпского сельского Дома культуры сняли коронавирусный ремейк советского фильма "Кавказская пленница". Видео опубликовано в аккаунте учреждения в "Инстаграме".

Актёры сыграли момент, когда к главным героям фильма Леонида Гайдая — Трусу, Балбесу и Бывалому — приезжают медики. Видео собрало множество отзывов. В частности, пользователи отметили, что жителям Уляпа удалось передать мимику и жесты героев, особенно в сцене, когда из чемодана доставали шприцы разных размеров.

При этом создатели ролика не ожидали, что он обретёт такую популярность. Как рассказала заведующая Уляпским ДК Сусанна Мерчанова в беседе с "Российской газетой", видео было снято для местного населения.

"Главный посыл — донести до людей важность вакцинации в непростых нынешних условиях. Но с юмором, чтобы зритель улыбнулся", — отметила Мерчанова.