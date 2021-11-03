Кто сломал жизнь актёру из "Бригады" Дмитрию Гуменецкому

Актёр Дмитрий Гуменецкий, известный по роли Шмидта (охранника Саши Белого) в сериале "Бригада", умер в возрасте 49 лет. Последние дни он провёл в хосписе, где оказался из-за онкологии. Всю жизнь Дмитрия можно разделить на две части — до и после "Бригады". Отзывчивый, здоровый, эффектный парень, дослужившийся до звания майора внутренних войск в спецназе — до; связавшийся с наркотиками, угодивший в тюрьму и будто в наказание заболевший раком — после.

© "Бригада", Алексей Сидоров, Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский

Если и существуют судьбы, похожие на сценарий кинофильма, то жизнь Дмитрия как раз одна из них. Вот только финал у неё печальный. Гуменецкий родился в 1972 году в Москве и половину своей жизни провёл в армии. Он служил в спецназе внутренних войск России, поэтому принимал участие в обоих чеченских конфликтах. Сослуживцы всегда отзывались о Дмитрии крайне положительно, зная, что он всегда выручит из беды.

Кадр из фильма "Нежный возраст". Фото © Kino-teatr.ru

Боец Гуменецкий был не лишён чувства прекрасного, поэтому долгое время мечтал оказаться в кино. В 2000 году парень вернулся из горячей точки и попробовал свои силы на съёмочной площадке. Первым фильмом Дмитрия стал "Нежный возраст", где он сыграл весьма скромную роль, появившись всего в одном эпизоде. Но чудо случилось позднее, когда из-за специфической внешности Гуменецкого выбрали для сериала "Бригада" — защищать Сашу Белого.

Кадр из сериала "Бригада". Фото © Kino-teatr.ru

Разумеется, бывший спецназовец сразу обрёл большую популярность, ведь "Бригада" имеет статус культового сериала до сих пор. Но роль Шмидта — начальника охраны Саши Белого — стала вершиной карьеры Дмитрия. Его ещё несколько раз приглашали на второстепенные или незначительные роли одного амплуа (например, на роль полицейского на ограблении в фильме "Бумер"), и в итоге актёру-любителю пришлось покинуть мир киноиндустрии.

Кадр из сериала "Цена жизни". Фото © Kino-teatr.ru

От безысходности Гуменецкий вернулся на службу в Солнечногорск и попал во внутренние войска, прежде чем его поймали с наркотиками. В 2015 году после долгого наблюдения Дмитрия арестовали с крупной партией — шесть килограммов вещества в машине и 280 килограммов в гараже и квартире. Это был синтетический концентрат, которого при верном разбавлении хватило бы на семь тонн стоимостью 16 миллиардов рублей.

Каково же было удивление наших сотрудников, когда выяснилось, что задержанный является действующим сотрудником одной из правоохранительных структур России и состоит на должности заместителя командира части по вооружению Пресс-служба ФСКН

Разумеется, Гуменецкий действовал не один. Сотрудники ФСКН тогда дали название этой спецоперации — "Золотой дракон". Целью было пресечь крупный канал наркотрафика из стран Азии. Дмитрий был важным, но не единственным звеном в этой схеме. Его мотивация была проста — после "Бригады" у него были узнаваемость, опыт, но не было денег. Тогда он и связался не с теми людьми, которые "помогли" ему загубить душу.

Задержание Гуменецкого. Фото © YouTube / SHOT

На суде Гуменецкий заявил, что закупился для себя и распространять не собирался, однако скромная жизнь бывшего актёра говорила об обратном — об острой нехватке денег. Дмитрия уволили из войск и дали ему восемь лет лишения свободы. В соцсетях язвительные фанаты "Бригады" не могли пройти мимо этого факта, когда им попадались ролики с задержанием актёра. Никто не знал, что Гуменецкий болен.