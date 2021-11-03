Нейросеть показала, как бы выглядела "Игра в кальмара", если бы сериал снимали в России

Блог тиктокерши mimimila007 полностью посвящён фильмам и сериалам. Пару дней назад девушка с помощью искусственного интеллекта заменила лица актёров "Игры в кальмара" на российских. Ольга Бузова и Иван Ургант — это ещё не все участники русской версии сериала.

Кадры из видео © TikTok / mimimila007

После публикации видео моментально завирусилось. За пару дней его посмотрели почти четыре миллиона раз. Неудивительно, ведь автор видео явно постаралась, подбирая для наших звёзд место в вирусном сериале. Остаётся только восхищаться, как хорошо Фёдору Бондарчуку подходит роль старика О Иль Нама. Впрочем, остальные вжились в своих персонажей нисколько не хуже.

Пак Хэ Су и Сергей Безруков

Кадр из сериала "Игра в кальмара" © Netflix, фото © Instagram / s_bezrukov

О Иль Нам и Фёдор Бондарчук

Кадр из сериала "Игра в кальмара" © Netflix, фото © Instagram / fedor_.bondarchuk

Сэ Бёк и Ольга Бузова

Кадр из сериала "Игра в кальмара" © Netflix, фото © VK / Ольга Бузова

Ли Чон Джэ и Иван Ургант

Фото © Instagram / from_jjlee, urgantcom

Джун Хо и Александр Петров

Кадр из сериала "Игра в кальмара" © Netflix, фото © Instagram / actorsashapetrov

Публикацию mimimila007 оценили порядка полумиллиона человек, но не все оказались согласны с выбором актёров. Так, для комментаторов очевидно, что Петров по старой доброй традиции может исполнить вообще все роли в сериале.