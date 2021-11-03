Нейросеть показала, как бы выглядела "Игра в кальмара", если бы сериал снимали в России
Южнокорейский сериал "испортили" Ольга Бузова, Фёдор Бондарчук, Сергей Безруков и другие...
Блог тиктокерши mimimila007 полностью посвящён фильмам и сериалам. Пару дней назад девушка с помощью искусственного интеллекта заменила лица актёров "Игры в кальмара" на российских. Ольга Бузова и Иван Ургант — это ещё не все участники русской версии сериала.
Кадры из видео © TikTok / mimimila007
После публикации видео моментально завирусилось. За пару дней его посмотрели почти четыре миллиона раз. Неудивительно, ведь автор видео явно постаралась, подбирая для наших звёзд место в вирусном сериале. Остаётся только восхищаться, как хорошо Фёдору Бондарчуку подходит роль старика О Иль Нама. Впрочем, остальные вжились в своих персонажей нисколько не хуже.
Пак Хэ Су и Сергей Безруков
Кадр из сериала "Игра в кальмара" © Netflix, фото © Instagram / s_bezrukov
О Иль Нам и Фёдор Бондарчук
Кадр из сериала "Игра в кальмара" © Netflix, фото © Instagram / fedor_.bondarchuk
Сэ Бёк и Ольга Бузова
Кадр из сериала "Игра в кальмара" © Netflix, фото © VK / Ольга Бузова
Ли Чон Джэ и Иван Ургант
Джун Хо и Александр Петров
Кадр из сериала "Игра в кальмара" © Netflix, фото © Instagram / actorsashapetrov
Публикацию mimimila007 оценили порядка полумиллиона человек, но не все оказались согласны с выбором актёров. Так, для комментаторов очевидно, что Петров по старой доброй традиции может исполнить вообще все роли в сериале.
Ошибочка немного. Александр Петров бы там играл все роли. И даже копилку под потолком
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