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Под грустный дэнс... Группа Artik & Asti на 10-летнем юбилее официально объявила о распаде коллектива

Теперь хит "Под грустный дэнс" приобрёл двойное печальное значение.

3 ноября, 08:17

Фото © Instagram / artikastiofficial

Сегодня в инстаграме группы Artik & Asti появилось сообщение, которое расстроило многих фанатов. Артём Умрихин, который занимался продюсированием и написанием песен, объявил, что их дуэт с Анной Дзюбой официально распался. На дружеской ноте и с теплотой — но окончательно.

Фото © Instagram / artikastiofficial

Фото © Instagram / artikastiofficial

Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально — Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня наши пути расходятся и каждый идёт своей дорогой

Фото © Instagram / artikastiofficial

Фото © Instagram / artikastiofficial

Артём пояснил, что Аня, скорее всего, займётся сольной карьерой, а вот он продолжит создавать хиты и помогать молодым талантам, которые войдут в обновлённый состав Artik & Asti. По факту группа не распадается, в ней просто сменяется солистка, однако фанаты это так не восприняли. Для них на протяжении десяти лет Asti была Аней Дзюбой.

Фото © Instagram / artikastiofficial

Фото © Instagram / artikastiofficial

Я аж чёт прослезилась😢

kozevina2018i

Нет, так не может всё закончиться, я не представляю в этой группе другую солистку!


lilichka399

Это будет уже не Artik&Asti. Точно так же, как группа "ВИА Гра" уже не "ВИА Гра" давно 🙄

ksu_zhukolina

Фото © Instagram / astiselfmade

Фото © Instagram / astiselfmade

За десять лет сотрудничества дуэт выпустил четыре альбома, два мини-альбома и 24 сольных сингла. С гастролями коллектив исколесил Россию и Европу, а под их "Грустный дэнс" плакали десятки тысяч брошенных и разведённых девушек. На счету Artik & Asti 25 престижных музыкальных премий. По данным "Яндекс.Музыки" у этого исполнителя больше 4,8 млн лайков, а за один октябрь его треки прослушали 1,8 млн раз.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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