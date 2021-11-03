Под грустный дэнс... Группа Artik & Asti на 10-летнем юбилее официально объявила о распаде коллектива

Сегодня в инстаграме группы Artik & Asti появилось сообщение, которое расстроило многих фанатов. Артём Умрихин, который занимался продюсированием и написанием песен, объявил, что их дуэт с Анной Дзюбой официально распался. На дружеской ноте и с теплотой — но окончательно.

Фото © Instagram / artikastiofficial

Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально — Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня наши пути расходятся и каждый идёт своей дорогой

Фото © Instagram / artikastiofficial

Артём пояснил, что Аня, скорее всего, займётся сольной карьерой, а вот он продолжит создавать хиты и помогать молодым талантам, которые войдут в обновлённый состав Artik & Asti. По факту группа не распадается, в ней просто сменяется солистка, однако фанаты это так не восприняли. Для них на протяжении десяти лет Asti была Аней Дзюбой.

Фото © Instagram / artikastiofficial

Я аж чёт прослезилась😢 kozevina2018i

Нет, так не может всё закончиться, я не представляю в этой группе другую солистку!

lilichka399

Это будет уже не Artik&Asti. Точно так же, как группа "ВИА Гра" уже не "ВИА Гра" давно 🙄 ksu_zhukolina

Фото © Instagram / astiselfmade