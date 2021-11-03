Под грустный дэнс... Группа Artik & Asti на 10-летнем юбилее официально объявила о распаде коллектива
Теперь хит "Под грустный дэнс" приобрёл двойное печальное значение.
Сегодня в инстаграме группы Artik & Asti появилось сообщение, которое расстроило многих фанатов. Артём Умрихин, который занимался продюсированием и написанием песен, объявил, что их дуэт с Анной Дзюбой официально распался. На дружеской ноте и с теплотой — но окончательно.
Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально — Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня наши пути расходятся и каждый идёт своей дорогой
Артём пояснил, что Аня, скорее всего, займётся сольной карьерой, а вот он продолжит создавать хиты и помогать молодым талантам, которые войдут в обновлённый состав Artik & Asti. По факту группа не распадается, в ней просто сменяется солистка, однако фанаты это так не восприняли. Для них на протяжении десяти лет Asti была Аней Дзюбой.
Я аж чёт прослезилась😢
Нет, так не может всё закончиться, я не представляю в этой группе другую солистку!
Это будет уже не Artik&Asti. Точно так же, как группа "ВИА Гра" уже не "ВИА Гра" давно 🙄
Фото © Instagram / astiselfmade
За десять лет сотрудничества дуэт выпустил четыре альбома, два мини-альбома и 24 сольных сингла. С гастролями коллектив исколесил Россию и Европу, а под их "Грустный дэнс" плакали десятки тысяч брошенных и разведённых девушек. На счету Artik & Asti 25 престижных музыкальных премий. По данным "Яндекс.Музыки" у этого исполнителя больше 4,8 млн лайков, а за один октябрь его треки прослушали 1,8 млн раз.
WOW-stars
Мать Бузовой заступилась за дочь и набросилась на МХАТ, который "плюнул зрителям в лицо"
сегодня в 06:20
Скандальное шоу "Игра" приостановили из-за треша, который устроил Дорохов с "Камызяками"
вчера в 11:11
Дава увидел свою партнёршу на шоу "Дуэты" и теперь сходит по ней с ума, умоляя о свидании
вчера в 10:01
Комментариев: 0