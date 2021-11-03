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Мать Бузовой заступилась за дочь и набросилась на МХАТ, который "плюнул зрителям в лицо"

Ранее новость об участии Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" во МХАТе Горького обернулась скандалом. Теперь постановку отменили — и снова вспыхнул конфликт.

3 ноября, 06:20

Фото © VK / Ольга Бузова. Скриншот © Instagram / annabuzova

Новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман якобы принял такое решение из-за низких продаж билетов. Однако Ольга настаивает, что их раскупили за считаные дни. Мама певицы Ирина Бузова тоже решила встать на защиту дочки и заявила, что таким образом театр "плюнул в лицо зрителю", пишет kp.ru.

Фото © VK / Ольга Бузова. Скриншот © Instagram / annabuzova

Фото © VK / Ольга Бузова. Скриншот © Instagram / annabuzova

Договор — это прежде всего отношения! Раньше было понятие "дело чести" — держать слово. Очевидно, что это было раньше. На каждый трамвай есть свой пассажир. Зрителей много, они разные, и они сами выберут свой театр. Ведь эта отмена — плевок в зрителя, который лишился права увидеть то, за что заплатил!

Ирина Бузова, мама Ольги

Фото © VK / Ольга Бузова. Скриншот © Instagram / annabuzova

Фото © VK / Ольга Бузова. Скриншот © Instagram / annabuzova

Ирина Александровна видела спектакль о Сталине, где играла дочь, и считает, что Ольга достойно справилась с работой. Бузова исполняла роль "певички Шанталь".

Естественно, я видела постановку. Не в моих правилах обсуждать то, что сама не читала или не видела. Очень масштабная работа всего коллектива, необыкновенные декорации, великолепная игра всех артистов, отличные танцы и песни, передающие грузинский характер. Оля идеально подходила на роль "певички Шанталь". Возможно, не всё получилось, но я восхищена её работой

Ирина Бузова, мама Ольги

Фото © VK / Ольга Бузова. Скриншот © Instagram / annabuzova

Фото © VK / Ольга Бузова. Скриншот © Instagram / annabuzova

Лайфу Ирина Александровна рассказала, что в постановке было задействовано более 50 человек и на спектакль действительно раскупили все билеты. "Надо пробовать себя в разных амплуа и не бояться. Оля ещё нас удивит интересной и неожиданной ролью", — поделилась мама артистки, отметив, что критикам стоит перестать акцентировать внимание на том, что Ольга не оканчивала театральный вуз.

А кому не нравится отсутствие актёрского образования у Оли, пусть просветит меня про образование у художественного руководителя. Или все верны принципу, что "кухарка может управлять государством", а вот играть на сцене не может? Кстати, чтобы жить по совести, не обязательно быть определённой веры и национальности

Ирина Бузова, мама Ольги

"У меня подписан договор, который находится в доступе. Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто!" — негодовала сама Ольга в "Инстаграме". Звезда отметила, что театр вводит в заблуждение зрителей, которые даже прилетали из других городов, чтобы увидеть её на сцене.

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Дава увидел свою партнёршу на шоу "Дуэты" и теперь сходит по ней с ума, умоляя о свидании

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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