Мать Бузовой заступилась за дочь и набросилась на МХАТ, который "плюнул зрителям в лицо"
Ранее новость об участии Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" во МХАТе Горького обернулась скандалом. Теперь постановку отменили — и снова вспыхнул конфликт.
Новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман якобы принял такое решение из-за низких продаж билетов. Однако Ольга настаивает, что их раскупили за считаные дни. Мама певицы Ирина Бузова тоже решила встать на защиту дочки и заявила, что таким образом театр "плюнул в лицо зрителю", пишет kp.ru.
Договор — это прежде всего отношения! Раньше было понятие "дело чести" — держать слово. Очевидно, что это было раньше. На каждый трамвай есть свой пассажир. Зрителей много, они разные, и они сами выберут свой театр. Ведь эта отмена — плевок в зрителя, который лишился права увидеть то, за что заплатил!
Ирина Александровна видела спектакль о Сталине, где играла дочь, и считает, что Ольга достойно справилась с работой. Бузова исполняла роль "певички Шанталь".
Естественно, я видела постановку. Не в моих правилах обсуждать то, что сама не читала или не видела. Очень масштабная работа всего коллектива, необыкновенные декорации, великолепная игра всех артистов, отличные танцы и песни, передающие грузинский характер. Оля идеально подходила на роль "певички Шанталь". Возможно, не всё получилось, но я восхищена её работой
Лайфу Ирина Александровна рассказала, что в постановке было задействовано более 50 человек и на спектакль действительно раскупили все билеты. "Надо пробовать себя в разных амплуа и не бояться. Оля ещё нас удивит интересной и неожиданной ролью", — поделилась мама артистки, отметив, что критикам стоит перестать акцентировать внимание на том, что Ольга не оканчивала театральный вуз.
А кому не нравится отсутствие актёрского образования у Оли, пусть просветит меня про образование у художественного руководителя. Или все верны принципу, что "кухарка может управлять государством", а вот играть на сцене не может? Кстати, чтобы жить по совести, не обязательно быть определённой веры и национальности
"У меня подписан договор, который находится в доступе. Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто!" — негодовала сама Ольга в "Инстаграме". Звезда отметила, что театр вводит в заблуждение зрителей, которые даже прилетали из других городов, чтобы увидеть её на сцене.
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