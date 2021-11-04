Путин призвал не застраивать многоэтажками мыс Хрустальный в Севастополе
По словам главы государства, планы жилищного строительства можно осуществить в другом месте, а здесь лучше расширить парковую зону и сделать место отдыха для жителей и гостей.
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Президент России Владимир Путин призвал не застраивать многоэтажками парковый район на мысе Хрустальном в Севастополе. Такое заявление он сделал в ходе рабочего визита в город в День народного единства.
Российскому лидеру рассказали о ходе работ и о планах соорудить парк, на краю которого окажется мемориал погибшим в годы Гражданской войны.
"Вот эти планы жилищного строительства, их можно осуществить и в другом месте, прилегающем. А здесь — культурный кластер, училище хореографическое, и театр будет, и музеи будут, здесь парк нужно сделать. И люди вам будут благодарны", — отметил глава государства в разговоре с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
Ранее Лайф сообщал, что Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны. В церемонии, посвящённой Дню народного единства, также участвовали губернатор Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
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