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Путин призвал не застраивать многоэтажками мыс Хрустальный в Севастополе

По словам главы государства, планы жилищного строительства можно осуществить в другом месте, а здесь лучше расширить парковую зону и сделать место отдыха для жителей и гостей.

4 ноября, 16:11

Фото © Pexels

Президент России Владимир Путин призвал не застраивать многоэтажками парковый район на мысе Хрустальном в Севастополе. Такое заявление он сделал в ходе рабочего визита в город в День народного единства.

Российскому лидеру рассказали о ходе работ и о планах соорудить парк, на краю которого окажется мемориал погибшим в годы Гражданской войны.

"Вот эти планы жилищного строительства, их можно осуществить и в другом месте, прилегающем. А здесь культурный кластер, училище хореографическое, и театр будет, и музеи будут, здесь парк нужно сделать. И люди вам будут благодарны", — отметил глава государства в разговоре с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

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Ранее Лайф сообщал, что Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны. В церемонии, посвящённой Дню народного единства, также участвовали губернатор Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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