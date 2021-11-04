Путин призвал не застраивать многоэтажками мыс Хрустальный в Севастополе

Президент России Владимир Путин призвал не застраивать многоэтажками парковый район на мысе Хрустальном в Севастополе. Такое заявление он сделал в ходе рабочего визита в город в День народного единства.

Российскому лидеру рассказали о ходе работ и о планах соорудить парк, на краю которого окажется мемориал погибшим в годы Гражданской войны.

"Вот эти планы жилищного строительства, их можно осуществить и в другом месте, прилегающем. А здесь — культурный кластер, училище хореографическое, и театр будет, и музеи будут, здесь парк нужно сделать. И люди вам будут благодарны", — отметил глава государства в разговоре с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.