Лукашенко пожаловался Путину на то, что тот не взял его в Крым. Видео © LIFE

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что российский лидер Владимир Путин, который находится в Севастополе, не взял его в Крым.

"Я просто хочу в заключение членам Высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. И вот Владимир Владимирович мне всё обещал-обещал, что с собой возьмёт в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезёт в Крым. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил", — сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко предложил, что если и не в Крым, то вместе можно посетить Санкт-Петербург, малую родину российского лидера, и посмотреть, что там делается. В свою очередь глава Белоруссии пригласил Путина к себе на родину — в 20 минутах от Москвы, уточнив, что его коллега знает это место, а также в Минск при любом удобном случае.