"В этой шутке есть только доля шутки": Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в Крым
Если и не на полуостров, то вместе можно посетить Санкт-Петербург, а также съездить на родину самого белорусского президента и в Минск, заметил он.
Скриншот видео © LIFE
Лукашенко пожаловался Путину на то, что тот не взял его в Крым. Видео © LIFE
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что российский лидер Владимир Путин, который находится в Севастополе, не взял его в Крым.
"Я просто хочу в заключение членам Высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. И вот Владимир Владимирович мне всё обещал-обещал, что с собой возьмёт в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезёт в Крым. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил", — сказал белорусский лидер.
При этом Лукашенко предложил, что если и не в Крым, то вместе можно посетить Санкт-Петербург, малую родину российского лидера, и посмотреть, что там делается. В свою очередь глава Белоруссии пригласил Путина к себе на родину — в 20 минутах от Москвы, уточнив, что его коллега знает это место, а также в Минск при любом удобном случае.
Лукашенко заметил, что сказал он это для разрядки напряжённости, однако "в этой шутке есть только доля шутки".
Напомним, в ходе заседания Высшего госсовета Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. В свою очередь белорусский лидер заметил, что Союзное государство является приоритетом для его страны.
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