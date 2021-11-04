Лукашенко предложил создать союзный медиахолдинг, чтобы "не размазывать" деньги по разным СМИ

"Думаю, мы могли бы создать, как предлагают специалисты, медиахолдинг Союзного государства. А те деньги, пусть даже небольшие, не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим ютубам. <...> А так мы просто размазываем эти деньги, раскладываем их по разным тарелкам, а отдачи никакой не видим", — подчеркнул Лукашенко, добавив, что в Минске уже начали соответствующие обсуждения со специалистами из Москвы.