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Лукашенко предложил создать союзный медиахолдинг, чтобы "не размазывать" деньги по разным СМИ

По словам белорусского лидера, союзные СМИ необходимо серьёзно реформировать. Он подчеркнул, что в Минске уже начали соответствующие обсуждения со специалистами из Москвы.

4 ноября, 15:54

Фото © Pexels

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства, чтобы не "размазывать деньги" по отдельным СМИ. Такое заявление белорусский лидер сделал по видеосвязи в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Комментируя выступление госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, который затронул сотрудничество Москвы и Минска в медийной сфере, белорусский лидер подчеркнул, что союзные СМИ нужно серьёзно реформировать.

"Думаю, мы могли бы создать, как предлагают специалисты, медиахолдинг Союзного государства. А те деньги, пусть даже небольшие, не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим ютубам. <...> А так мы просто размазываем эти деньги, раскладываем их по разным тарелкам, а отдачи никакой не видим", — подчеркнул Лукашенко, добавив, что в Минске уже начали соответствующие обсуждения со специалистами из Москвы.

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А ранее Лукашенко назвал Союзное государство приоритетом для Белоруссии. По его словам, проверкой на прочность для Москвы и Минска стало беспрецедентное внешнее давление — и её две столицы выдержали.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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