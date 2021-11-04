Россия и Белоруссия утвердили военную доктрину Союзного государства
Отмечается, что она позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и своевременно адаптировать задачи министерств обороны.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россия и Белоруссия на заседании Высшего госсовета утвердили военную доктрину Союзного государства. По словам госсекретаря Дмитрия Мезенцева, документ обусловлен изменением военно-политической обстановки в регионе, а также новыми вызовами и угрозами.
"Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учётом изменения в регионе военно-политической обстановки", — сказал Мезенцев.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Союзное государство приоритетом для страны. По его словам, проверкой на прочность для Москвы и Минска стало беспрецедентное внешнее давление — и его две столицы выдержали.
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