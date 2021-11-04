Россия и Белоруссия утвердили военную доктрину Союзного государства

Россия и Белоруссия на заседании Высшего госсовета утвердили военную доктрину Союзного государства. По словам госсекретаря Дмитрия Мезенцева, документ обусловлен изменением военно-политической обстановки в регионе, а также новыми вызовами и угрозами.

"Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учётом изменения в регионе военно-политической обстановки", — сказал Мезенцев.