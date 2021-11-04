Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства
Всего стороны согласовали 28 программ, которые вошли в документ. При этом свои подписи также поставили все члены Высшего госсовета.
Скриншот видео © LIFE
Путин и Лукашенко подписали декрет, утверждающий союзные программы РФ и Белоруссии. Видео © LIFE
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет, который утверждает основные программы Союзного государства.
"Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные телеграм-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом. Подписываю", — сказал Лукашенко, уточнив, что на документе уже есть подпись Путина, а также всех членов Высшего госсовета.
При этом белорусский лидер заметил, что подпишет декрет, но отвечать будут все, а не только он. Стороны согласовали 28 союзных программ.
Ранее Путин заявил о серьёзном прогрессе РФ и Белоруссии в создании совместных рынков нефти и газа. Однако эти вопросы часто вызывают споры и жаркие дискуссии у сторон, добавил российский лидер.
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