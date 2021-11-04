Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства

"Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные телеграм-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом. Подписываю", — сказал Лукашенко, уточнив, что на документе уже есть подпись Путина, а также всех членов Высшего госсовета.