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Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства

Всего стороны согласовали 28 программ, которые вошли в документ. При этом свои подписи также поставили все члены Высшего госсовета.

4 ноября, 15:36

Скриншот видео © LIFE

Путин и Лукашенко подписали декрет, утверждающий союзные программы РФ и Белоруссии. Видео © LIFE

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет, который утверждает основные программы Союзного государства.

"Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные телеграм-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом. Подписываю", — сказал Лукашенко, уточнив, что на документе уже есть подпись Путина, а также всех членов Высшего госсовета.

При этом белорусский лидер заметил, что подпишет декрет, но отвечать будут все, а не только он. Стороны согласовали 28 союзных программ.

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Ранее Путин заявил о серьёзном прогрессе РФ и Белоруссии в создании совместных рынков нефти и газа. Однако эти вопросы часто вызывают споры и жаркие дискуссии у сторон, добавил российский лидер.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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