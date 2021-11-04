"Затравка для дурных": Бывший президент "Спартака" оценил возможную покупку доли клуба арабскими шейхами
Ранее в СМИ появилась информация, что крупный холдинг может приобрести 20% акций красно-белых.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко назвал "бредом" информацию о возможном приобретении доли акций столичного клуба арабскими шейхами. Об этом он рассказал РИА "Новости".
"Какие шейхи? Кому нужны 20 процентов (акций Федуна), ну что за бред? Это такая затравка для детей, для дурных, которые вообще не могут сложить один плюс два", — заметил Червиченко.
Ранее в СМИ появилась информация, что владеющий "Манчестер Сити" холдинг City Football Group может приобрести 20% акций московского "Спартака".
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