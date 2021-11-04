НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Затравка для дурных": Бывший президент "Спартака" оценил возможную покупку доли клуба арабскими шейхами

Ранее в СМИ появилась информация, что крупный холдинг может приобрести 20% акций красно-белых.

4 ноября, 15:29

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко назвал "бредом" информацию о возможном приобретении доли акций столичного клуба арабскими шейхами. Об этом он рассказал РИА "Новости".

"Какие шейхи? Кому нужны 20 процентов (акций Федуна), ну что за бред? Это такая затравка для детей, для дурных, которые вообще не могут сложить один плюс два", — заметил Червиченко.

Спасение или поглощение: Зачем арабские шейхи хотят купить долю в "Спартаке"

Спасение или поглощение: Зачем арабские шейхи хотят купить долю в "Спартаке"

Ранее в СМИ появилась информация, что владеющий "Манчестер Сити" холдинг City Football Group может приобрести 20% акций московского "Спартака".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1