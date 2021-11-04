Лёгкая провокация: Как лидер сборной Норвегии перед Олимпиадой назвала российских биатлонисток стервами Зимние игры в Пекине всё ближе, и напряжение растёт с каждым днём. Оказывать давление на соперников нужно уже сейчас, но в Норвегии явно зашли слишком далеко. 4 ноября, 13:15 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Instagram / tirileckhoff, svetlana__mi__, ulianakaisheva

Кубок мира по биатлону стартует уже в конце ноября. Сезон будет особенным — спортсменам нужно грамотно разложить силы, чтобы выйти на пик формы в феврале, когда в Пекине пройдут Олимпийские игры. А пока биатлонисты готовятся к первым стартам, в сборной Норвегии, недолго думая, решили "бабахнуть из гранатомёта". Лидер национальной команды Тириль Экхофф позволила себе весьма нелицеприятно высказаться о соперницах из России.

Неожиданный выпад лидера мирового биатлона

В одном из подкастов победительница общего зачёта Кубка мира прошлого сезона обсудила особенности общения со спортсменками из других стран с соотечественницей Ингрид Ландмарк Тандревольд. В частности, они сошлись во мнении, что россиянка Екатерина Юрлова-Перхт невероятно милая. А вот об остальных биатлонистках нашей сборной у Экхофф сложилось не очень хорошее мнение. И это ещё мягко сказано.

— У них обычно чрезвычайно стервозный взгляд. Порой они меня этим пугают, — откровенно заявила норвежка.

Что касается Юрловой-Перхт, вернувшейся к тренировкам после рождения второй дочери, то тут всё понятно. Чемпионка мира 2015 года давно замужем за иностранцем, живёт в Австрии и свободно владеет английским языком. Она не скрывает, что дружит с итальянскими биатлонистками и иногда вместе с ними проводит отпуск. Да, остальным нашим спортсменкам порой мешает языковой барьер, но это явно не повод оскорблять их.

Понятно, что норвежки пытаются оказывать давление на соперниц, чтобы сохранить лидерство в мировом биатлоне. В прошлом году Экхофф победила в общем зачёте Кубка мира, выиграв за сезон 13 гонок, две из них — на чемпионате мира в словенской Поклюке. Второе место заняла ещё одна представительница Норвегии — Марте Олсбю-Ройселанн. Лучшая из россиянок — Светлана Миронова — оказалась лишь на 19-й позиции. Ульяна Кайшева, после замужества взявшая фамилию Нигматуллина, финишировала в общем зачёте 20-й. Евгения Павлова стала 35-й, Ирина Казакевич — 37-й, Лариса Куклина — 38-й.

Казалось бы, на данный момент норвежские примы не должны чувствовать угрозу со стороны россиянок. Но ведь в женском спорте всё меняется невероятно стремительно. Удержать лидерство на протяжении долгого времени удаётся немногим. Видимо, звёздные скандинавки решили заранее подколоть соперниц, которые могут оказаться у них на пути к очередным победам.

К тому же перед Норвегией на Олимпиаде в Пекине стоит очень серьёзная задача. Компания Gracenote, занимающаяся аналитикой в сфере развлечений и спорта, считает эту страну безоговорочным фаворитом медального зачёта на предстоящих Играх. Россиян эксперты поставили в своём прогнозе на второе место (22 золотые награды против 14). По сути, борьба за медали уже началась, а конкурентов, как известно, лучше убирать заранее.



Лучшая защита — это нападение

Стоит ли говорить, что при помощи оскорблений вряд ли можно кого-нибудь устранить, но испортить настроение точно можно. Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что на резкие слова Экхофф не стоит реагировать. Она назвала норвежку потенциальной "допингисткой", вспомнив недавнюю историю лыжницы Марит Бьёрген. Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в середине октября призналась, что в 2017 году в ходе чемпионата мира сдала положительный тест на запрещённые препараты. При этом дело против норвежки заводить не стали, её оправдали без широкой огласки.

— Какие могут быть заявления от потенциальных допингистов? Нас всё время осуждали, что мы какие-то не такие, а они все чистые и правильные. Для наших спортсменок такие слова и осуждение — плюс. На Экхофф вообще не нужно обращать внимания, она недостойна реакции. Мы должны держать и защищать своё лицо, быть выше этого, — отметила Резцова.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предположил, что Экхофф пошла в атаку, поскольку неуверенно себя чувствует. Он не исключил, что ей, как и многим другим норвежским спортсменам, разрешают использовать допинг для лечения астмы и других болезней.

— Откуда у Экхофф такие мысли? Это известный приём: лучшая защита — нападение. Чтобы отвести от себя подозрения, нужно нападать на русских, — сказал президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

Однако комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев считает, что не стоит раздувать из заявления Экхофф большой скандал. По его мнению, плохое знание английского языка является большой проблемой нашего спорта. Это не позволяет россиянам свободно общаться с другими атлетами.

— И я бы не стал обращать внимание на эту лёгкую провокацию со стороны Экхофф, потому что она очень позитивная девочка. Они всё время делают подкасты и угорают, — заявил журналист.

Норвежцы атакуют по всем фронтам

Кстати, совсем недавно атаку на российский биатлон предприняли и представители мужской сборной Норвегии. В конце сентября Йоханнес и Тарьей Бё презентовали книгу с незамысловатым названием "Братская сила". На страницах издания они вспомнили победу Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира 2020 года в итальянском Антхольце. Тарьей Бё тогда занял четвёртое место. По мнению норвежца, медали его лишил именно россиянин, который ранее отбыл допинговую дисквалификацию. Согласно достаточно странной логике скандинавского спортсмена, Логинов вообще не должен был участвовать в соревнованиях.

— Тот спринт был для меня гонкой всей жизни. Я закрыл все мишени, быстро бежал и реально претендовал на золото. К тому же мне удалось опередить Йоханнеса Бё, обычно этого достаточно для победы. К сожалению, меня опередили два сильных француза — Мартен Фуркад и Кантен Фийон Майе. В этой ситуации я ещё мог смириться с бронзой, но спортсмен, который вообще не должен был выступать, лишил меня заслуженной медали. Этот мошенник Логинов выиграл золото, у меня даже в глазах потемнело из-за этого, — говорит Тарьей.

Мало того, звёздные братья в своей книге ещё и перепутали биатлониста Евгения Устюгова с лыжником Сергеем Устюговым. Йоханнес и Тарьей Бё упомянули биатлониста Устюгова, которого лишили эстафетной победы на Олимпиаде-2014 в Сочи из-за допинговых подозрений, но назвали его Сергеем. Напомним, что лыжник Устюгов является двукратным чемпионом мира и никакого отношения к биатлону не имеет. Извиняться пришлось издательству Kagge.

— Понятно, что в предложении, где ошибочно упомянут Сергей Устюгов, речь идёт о биатлонисте. Надеемся, что читатели поймут из контекста, что речь идёт не о Сергее Устюгове, который не занимается биатлоном. Всю ответственность за ошибку берём на себя, — заявили в издательстве.

В случае с оскорблениями Экхофф извиняться, скорее всего, никто не будет. Что ж, отвечать норвежке нужно будет победами на трассе. В последнее время российские биатлонистки редко балуют нас успехами, но к Олимпиаде они должны набрать оптимальную форму и выдать свой максимум.

Авторы Роман Фейгин