Завершилась министерская встреча стран ОПЕК+, которая длилась менее часа. Представители согласовали решение продолжать наращивать добычу нефти на 400 тысяч б/с и в декабре. Это подтвердил секретариат ОПЕК в финальном коммюнике.

"Подтвердили решение о корректировке уровней добычи на 400 тысяч б/с в сторону увеличения в декабре", — говорится в документе.

Уточняется, что Россия и Саудовская Аравия могут увеличить добычу нефти до 10,018 млн б/с. Об этом свидетельствуют данные графика добычи на декабрь.

Также известно, что следующее заседание стран ОПЕК+ пройдёт 2 декабря.