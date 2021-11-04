Следующее заседание стран ОПЕК+ пройдёт 2 декабря
По итогам встречи, которая состоялась 4 ноября, министры подтвердили решение о корректировке уровней добычи на 400 тысяч б/с в сторону увеличения.
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Завершилась министерская встреча стран ОПЕК+, которая длилась менее часа. Представители согласовали решение продолжать наращивать добычу нефти на 400 тысяч б/с и в декабре. Это подтвердил секретариат ОПЕК в финальном коммюнике.
"Подтвердили решение о корректировке уровней добычи на 400 тысяч б/с в сторону увеличения в декабре", — говорится в документе.
Уточняется, что Россия и Саудовская Аравия могут увеличить добычу нефти до 10,018 млн б/с. Об этом свидетельствуют данные графика добычи на декабрь.
Также известно, что следующее заседание стран ОПЕК+ пройдёт 2 декабря.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин не планирует в ближайшее время контактов по ОПЕК+. Вопросами работы с организацией занимается вице-премьер России Александр Новак.
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