НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Следующее заседание стран ОПЕК+ пройдёт 2 декабря

По итогам встречи, которая состоялась 4 ноября, министры подтвердили решение о корректировке уровней добычи на 400 тысяч б/с в сторону увеличения.

4 ноября, 15:44
<p>Фото © Omar Marques / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Omar Marques / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Завершилась министерская встреча стран ОПЕК+, которая длилась менее часа. Представители согласовали решение продолжать наращивать добычу нефти на 400 тысяч б/с и в декабре. Это подтвердил секретариат ОПЕК в финальном коммюнике.

Байден углядел вину России и ОПЕК в росте цен на топливо

Байден углядел вину России и ОПЕК в росте цен на топливо

"Подтвердили решение о корректировке уровней добычи на 400 тысяч б/с в сторону увеличения в декабре", — говорится в документе.

Уточняется, что Россия и Саудовская Аравия могут увеличить добычу нефти до 10,018 млн б/с. Об этом свидетельствуют данные графика добычи на декабрь.

Песков призвал не торопиться с выводами после призыва Байдена увеличить добычу нефти

Песков призвал не торопиться с выводами после призыва Байдена увеличить добычу нефти

Также известно, что следующее заседание стран ОПЕК+ пройдёт 2 декабря.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин не планирует в ближайшее время контактов по ОПЕК+. Вопросами работы с организацией занимается вице-премьер России Александр Новак.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1