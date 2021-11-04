Путин сравнил цену на газ для Белоруссии и Европы

Белоруссия покупает российский газ по цене в три-четыре раза дешевле, чем другие европейские страны, и практически в десять раз ниже, чем на спотовых рынках. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

"Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа. Республика Беларусь сегодня получает газ от России в семь, восемь, а то и — в отдельные моменты — в девять, десять раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках. И даже если сравнивать с поставками нашим потребителям по долгосрочным контрактам "Газпрома" — и то в три, в четыре раза дешевле", — подчеркнул глава государства.