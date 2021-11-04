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Путин сравнил цену на газ для Белоруссии и Европы

Российский лидер также отметил, что страны достигли прогресса в вопросе создания единого рынка энергоресурсов.

4 ноября, 15:40

Скриншот © LIFE

Путин общается с Лукашенко. Видео © LIFE

Белоруссия покупает российский газ по цене в три-четыре раза дешевле, чем другие европейские страны, и практически в десять раз ниже, чем на спотовых рынках. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

"Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа. Республика Беларусь сегодня получает газ от России в семь, восемь, а то и — в отдельные моменты — в девять, десять раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках. И даже если сравнивать с поставками нашим потребителям по долгосрочным контрактам "Газпрома" — и то в три, в четыре раза дешевле", — подчеркнул глава государства.

Путин и Лукашенко договорились о ценах на газ для Белоруссии в 2022 году

Путин и Лукашенко договорились о ценах на газ для Белоруссии в 2022 году

Российский лидер также отметил, что страны достигли прогресса в вопросе создания единого рынка энергоресурсов.

А ранее Владимир Путин заявил о готовности России включить белорусского космонавта в состав экипажа МКС. По словам российского лидера, подобная инициатива может быть реализована уже в ближайшем будущем.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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