Фигуристка Щербакова упала с четверного прыжка на тренировке перед этапом Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова допустила ошибку на тренировочном прокате произвольной программы перед третьим этапом Гран-при, который состоится в Турине.

В частности, Щербакова упала с четверного лутца. При этом все остальные элементы она сумела выполнить чисто. Кроме того, серию ошибок допустила ещё одна наша — Майя Хромых.