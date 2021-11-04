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Фигуристка Щербакова упала с четверного прыжка на тренировке перед этапом Гран-при

Помимо неё, несколько ошибок допустила и ещё одна наша спортсменка — Майя Хромых.

4 ноября, 16:02

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российская фигуристка Анна Щербакова допустила ошибку на тренировочном прокате произвольной программы перед третьим этапом Гран-при, который состоится в Турине.

В частности, Щербакова упала с четверного лутца. При этом все остальные элементы она сумела выполнить чисто. Кроме того, серию ошибок допустила ещё одна наша — Майя Хромых.

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Добавим, что на этапе в Турине нашу страну представят Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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