Фигуристка Щербакова упала с четверного прыжка на тренировке перед этапом Гран-при
Помимо неё, несколько ошибок допустила и ещё одна наша спортсменка — Майя Хромых.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российская фигуристка Анна Щербакова допустила ошибку на тренировочном прокате произвольной программы перед третьим этапом Гран-при, который состоится в Турине.
В частности, Щербакова упала с четверного лутца. При этом все остальные элементы она сумела выполнить чисто. Кроме того, серию ошибок допустила ещё одна наша — Майя Хромых.
Добавим, что на этапе в Турине нашу страну представят Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова.
Фигурное катание. Интересное по теме
"Очень симпатичные девушки": Порнозвезда оценила внешние данные фигуристок Загитовой и Медведевой
сегодня в 12:11
Японский фигурист Ханю пропустит домашний этап Гран-при из-за травмы
сегодня в 08:40
За Трусовой и Валиевой: Кто из наших фигуристок возьмёт третью путёвку на Олимпиаду в Пекине
1 ноября, 13:22
Комментариев: 0