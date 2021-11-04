Владимира Винокура рассмешило внесение Галкина в чёрный список Украины
Он назвал отечественного юмориста, который якобы создаёт угрозу нацбезопасности Незалежной, "радушным и позитивным" человеком.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Советский и российский артист эстрады, певец Владимир Винокур в беседе с Лайфом назвал "смешным" внесение российского юмориста Максима Галкина в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.
"Если Максим угроза, то смешно тогда говорить о безопасности и о стране. Максим радушный, позитивный, с огромным юмором человек. Это смешной факт. Вы меня удивили. Максимка, держись!" — сказал нам Винокур.
Ранее Лайф сообщал, что российского юмориста Максима Галкина признали угрозой национальной безопасности Украины. Он стал 259-м человеком, который входит в этот перечень.
Напомним, что власти Украины вдруг решили, что российские артисты, выступающие в Крыму, представляют угрозу национальной безопасности. Так, например, 22 июня в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности Украины, внесли короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Певец назвал абсурдным своё попадание в чёрный список Украины. На своей странице в "Инстаграме" артист спел на украинском языке. Однако 27 июня стало известно, что украинский Минкульт исключил его из этого списка. А до этого украинский Минкульт увидел угрозу нацбезопасности в российских актёрах Марии Мироновой и Игоре Петренко.
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