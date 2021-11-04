Владимира Винокура рассмешило внесение Галкина в чёрный список Украины

Советский и российский артист эстрады, певец Владимир Винокур в беседе с Лайфом назвал "смешным" внесение российского юмориста Максима Галкина в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

"Если Максим угроза, то смешно тогда говорить о безопасности и о стране. Максим радушный, позитивный, с огромным юмором человек. Это смешной факт. Вы меня удивили. Максимка, держись!" — сказал нам Винокур.