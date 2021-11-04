В новогоднюю ночь сыграем против США: Стало известно расписание матчей сборной России на молодёжном ЧМ по хоккею
"Красная машина" проведёт все свои игры группового этапа в канадском Ред-Дире. После чего четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.
Фото © ФХР
Сборная России по хоккею узнала расписание своих матчей на молодёжном чемпионате мира, который состоится в конце декабря – начале января в Канаде.
Так, 27 декабря наша сборная сыграет со Швецией, на следующий день — со Швейцарией, а 30 декабря встретится со Словакией. В новогоднюю ночь "Красную машину" ждёт битва с национальной командой США.
Все матчи группового этапа сборная России сыграет в канадском Ред-Дире. По итогам данной стадии в плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды.
Комментариев: 0