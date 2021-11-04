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В новогоднюю ночь сыграем против США: Стало известно расписание матчей сборной России на молодёжном ЧМ по хоккею

"Красная машина" проведёт все свои игры группового этапа в канадском Ред-Дире. После чего четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

4 ноября, 16:17

Фото © ФХР

Сборная России по хоккею узнала расписание своих матчей на молодёжном чемпионате мира, который состоится в конце декабря – начале января в Канаде.

Так, 27 декабря наша сборная сыграет со Швецией, на следующий день — со Швейцарией, а 30 декабря встретится со Словакией. В новогоднюю ночь "Красную машину" ждёт битва с национальной командой США.

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Все матчи группового этапа сборная России сыграет в канадском Ред-Дире. По итогам данной стадии в плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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