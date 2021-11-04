Сборная России по хоккею узнала расписание своих матчей на молодёжном чемпионате мира, который состоится в конце декабря – начале января в Канаде.

Так, 27 декабря наша сборная сыграет со Швецией, на следующий день — со Швейцарией, а 30 декабря встретится со Словакией. В новогоднюю ночь "Красную машину" ждёт битва с национальной командой США.