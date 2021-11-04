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Пресс-секретарь Зеленского осудил показавшего средний палец депутата Рады

По словам Сергея Никифорова, фракция партии "Слуга народа" уже обратилась в регламентный комитет с требованием вынести решение относительно хамского поведения Гео Лероса.

4 ноября, 16:35
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4074662602570838&set=pb.100000814147659.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Гео Лерос</a></p>

Фото © Facebook / Гео Лерос

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Гео Лерос полностью себя дискредитировал, когда показал средний палец президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Человек себя полностью дискредитировал", — отметил он, комментируя скандальный инцидент.

Депутаты Рады устроили демарш во время выступления Зеленского

Депутаты Рады устроили демарш во время выступления Зеленского

По словам Никифорова, фракция партии "Слуга народа" уже обратилась в регламентный комитет Рады с требованием вынести решение относительно хамского поведения Лероса.

Ранее Лайф сообщал, что Лерос назвал Зеленского главным предателем Украины и показал средний палец. Инцидент произошёл прямо на заседании парламента. После начала обвинительной речи нардепу попытались отключить микрофон, но это его не остановило.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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