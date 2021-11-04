Пресс-секретарь Зеленского осудил показавшего средний палец депутата Рады
По словам Сергея Никифорова, фракция партии "Слуга народа" уже обратилась в регламентный комитет с требованием вынести решение относительно хамского поведения Гео Лероса.
Фото © Facebook / Гео Лерос
Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Гео Лерос полностью себя дискредитировал, когда показал средний палец президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
"Человек себя полностью дискредитировал", — отметил он, комментируя скандальный инцидент.
По словам Никифорова, фракция партии "Слуга народа" уже обратилась в регламентный комитет Рады с требованием вынести решение относительно хамского поведения Лероса.
Ранее Лайф сообщал, что Лерос назвал Зеленского главным предателем Украины и показал средний палец. Инцидент произошёл прямо на заседании парламента. После начала обвинительной речи нардепу попытались отключить микрофон, но это его не остановило.
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