Пресс-секретарь Зеленского осудил показавшего средний палец депутата Рады

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Гео Лерос полностью себя дискредитировал, когда показал средний палец президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Человек себя полностью дискредитировал", — отметил он, комментируя скандальный инцидент.

По словам Никифорова, фракция партии "Слуга народа" уже обратилась в регламентный комитет Рады с требованием вынести решение относительно хамского поведения Лероса.